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الرقابة على الصادرات: ربط رقمي لشبكة المعاملات بنظام إدارة معلومات المختبرات

1/1/2024 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفد ممثل من المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكورية KOICA بمصر، والتي مثلها كل من Wankyu PARK ، نائب المدير الإقليمي للوكالة ورامي الحسيني، مدير الشراكات والاتصال بكويكا، و نهال سمير مسؤولة البرامج والاتصال بكويكا وإسماعيل عمرو مسؤول الملف الكوري بوزارة التعاون الدولي.



كما مثل الهيئة بالاجتماع،
محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، دكتور: علاء الدين نجم الدين مدير عام الإدارة الإستراتيجية ومسؤول برامج المشروعات التنموية بالهيئةؤ وذلك لمناقشة برنامج عمل زيارة وفد الخبراء المعين من قبل الوكالة والمقرر حضوره للهيئة في الفترة من 7 حتى 18 يناير 2024، لإجراء الدراسة الميدانية لبدء مراحل تنفيذ خطة عمل مشروع الهيئة المقدم والخاص بتطبيق إدارة المخاطر المتكاملة بكافة مراحلها مع الربط الرقمي وميكنة إجراءات جميع معامل الهيئة بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS) وكذلك إنشاء نظام التتبع والرقابة الداخلية للسلع الصناعية والغير غذائية.



وقد تناول الاجتماع مناقشة جدول ومهام زيارة وفد الخبراء وكذلك الخطوات التالية للإعداد لمراحل تنفيذ المشروع والتي ستتضمن إعداد المتطلبات الفنية للتنفيذ من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية والغير غذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال. حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيبا وتقدما في تطبيق تلك المنظومة.



والجدير بالذكر أن الوكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) قد وافقت على مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة في شهر أغسطس الماضي. حيث تم وضع مقترح المشروع المقدم من الهيئة ضمن أولويات الوكالة الكورية فى برامج تمويل المشروعات التنموية حيث سيتم تنفيذ مشروع الهيئة على ثلاث مراحل في الفترة بدءاً من عام 2025 حتى 2029 بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 350 مليون جنيه مصري.



وسيحقق المشروع تنفيذ خطة عمل لتطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخاطر الحدودية لواردات السلع الصناعية والغير غذائية بكافة مراحلها لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، بالتزامن مع تنفيذ مرحلة ميكنة وإجراء الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) من خلال نظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتفعيل تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لربطها بنظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.












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