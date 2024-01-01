رواية 72 لـ علاء السركى ترصد مرحلة ما قبل 30 يونيو فى معرض القاهرة للكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار عين حورس للنشر والتوزيع والترجمة رواية جديدة بعنوان "72" للكاتب علاء السركى، والمقرر عرضها في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، التي تنطلق يوم 24 يناير الحالي، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

غلاف الرواية

رواية "72" المستوحاة من أحداث حقيقية تتذكر مرحلة هامة من تاريخ ذلك الوطن، تقلبت فيها أهواء المجتمع وتفرقت كلمته وتعارضت مصالحه وسيطرت عليه الفوضى، فترة من أكثر فترات تاريخ تلك الأمة حرجًا في العصر الحديث وترصد حياة أبطالها والأحداث التي قادت كل منهم -حاملا قصته المليئة بالشغف والطموح وحب الحياة - ليلتقوا معا في تلك الليلة التي لن تنسى، وهى فترة ما بعد 2011

وقبل ثورة 30 يونيو.

الكاتب علاء السركى

الكاتب علاء السركي يعمل مخرجًا تلفزيونيًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو من مواليد 1971م، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة وله مجموعة من الاصدارات الأدبية نذكر منها مجموعة قصصية بعنوان "واحد شارع الكراكون" ورواية "سيري بيبونى" و"رواية أبناء هورين" المترجمة من أعمال الأديب الإنجليزى الشهير جى آر تولكين، وصدرت عن دار عين حورس

للنشر والتوزيع والترجمة، كما قام بكتابة عدة سيناريوهات لأفلام طويلة وقصيرة.

تقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.