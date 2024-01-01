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حكاية المؤرخ جاى إيتون.. شارك بالحرب العالمية وغير اسمه لـ حسن عبد الحكيم

1/1/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Youm7) جاى إيتون كاتب ومؤرخ بريطانى، من أصل سويسرى، مر بالعديد من المراحل التى غيرت حياته بشكل كبير، واليوم تمر
ذكرى ميلاده، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 1 يناير من عام 1921 ميلادية.



شارك جاى إيتون، فى الحرب العالمية الثانية، خلال فترة تجنيده، فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضى، وعمل كمحاضر ومعلم، قبل انضمامه إلى بريطانيا الخدمة الدبلوماسية
فى عام 1959م، للعمل دبلوماسي، وتضمنت مناصب إيتون موقع المكتب الاستعمارى فى جامايكا ونائب مكتب المفوضية العليا فى مدراس بالهند، بالإضافة إلى آخرين فى ترينيداد وغانا.



ومن بين محطات حياته دخوله فى الإسلام على يد المتصوف والأديب الإنجليزى مارتن لنكز، وكان
وذلك عام 1951م، وعرف المؤرخ البريطانى بعد إسلامه باسم حسن عبد الحكيم.



وبعد مسيرة طويلة من العمل خارج بريطانيا عاد إيتون إلى المملكة المتحدة بشكل دائم فى عام 1974 وتقاعد من عمله الدبلوماسى بعد ثلاث سنوات.




وبعد تقاعده من السلك الدبلوماسى فى عام 1977م، أمضى السنوات الـ 22 التالية كمستشار للمركز الثقافى الإسلامى فى لندن، حيث قام أيضًا بتحرير المجلة الإسلامية الفصلية.



له عدد من المؤلفات منها تأملات فى الإسلام صدر عام 2000، كما صدر كتاب إيتون الأخير والسيرة الذاتية "بداية سيئة والطريق إلى الإسلام "2009"، وغالبًا ما ساهم بمقالات فى المجلة الفصلية حول الدين المقارن والدراسات التقليدية، دراسات فى الأديان المقارنة.




















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