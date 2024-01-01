حكاية المؤرخ جاى إيتون.. شارك بالحرب العالمية وغير اسمه لـ حسن عبد الحكيم

(MENAFN
- Youm7) جاى إيتون كاتب ومؤرخ بريطانى، من أصل سويسرى، مر بالعديد من المراحل التى غيرت حياته بشكل كبير، واليوم تمر
ذكرى ميلاده، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 1 يناير من عام 1921 ميلادية.
شارك جاى إيتون، فى الحرب العالمية الثانية، خلال فترة تجنيده، فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضى، وعمل كمحاضر ومعلم، قبل انضمامه إلى بريطانيا الخدمة الدبلوماسية
فى عام 1959م، للعمل دبلوماسي، وتضمنت مناصب إيتون موقع المكتب الاستعمارى فى جامايكا ونائب مكتب المفوضية العليا فى مدراس بالهند، بالإضافة إلى آخرين فى ترينيداد وغانا.
ومن بين محطات حياته دخوله فى الإسلام على يد المتصوف والأديب الإنجليزى مارتن لنكز، وكان
وذلك عام 1951م، وعرف المؤرخ البريطانى بعد إسلامه باسم حسن عبد الحكيم.
وبعد مسيرة طويلة من العمل خارج بريطانيا عاد إيتون إلى المملكة المتحدة بشكل دائم فى عام 1974 وتقاعد من عمله الدبلوماسى بعد ثلاث سنوات.
وبعد تقاعده من السلك الدبلوماسى فى عام 1977م، أمضى السنوات الـ 22 التالية كمستشار للمركز الثقافى الإسلامى فى لندن، حيث قام أيضًا بتحرير المجلة الإسلامية الفصلية.
له عدد من المؤلفات منها تأملات فى الإسلام صدر عام 2000، كما صدر كتاب إيتون الأخير والسيرة الذاتية "بداية سيئة والطريق إلى الإسلام "2009"، وغالبًا ما ساهم بمقالات فى المجلة الفصلية حول الدين المقارن والدراسات التقليدية، دراسات فى الأديان المقارنة.
MENAFN01012024000132011024ID1107674415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.