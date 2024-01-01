شاهد تمثال رمسيس الثاني طفلاً مع المعبود حورون

(MENAFN
- Youm7) تتنوع مقتنيات المتحف المصري ومنها تماثيل تعود إلى مختلف الأسرات الفرعونية ومنها يبرز أحد التماثيل التى تجسد رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة، الأسرة التاسعة عشرة، حوالى عام (1279-1213 ق.م)
وقد عثر عليه فى تانيس ويعرض حالياً بقاعة 10 بالدور الأرضي .
ومن المعروف أن رمسيس الثاني هو صاحب أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ مع ملك الحيثيين ويظهر تمثال رمسيس الثانى طفلا في حماية المعبود الصقر الذي يُدعى حورون مرتدياً قلنسوة تغطي رأسه وعلى جبهته الكوبرا الملكية ، ويعلو رأس الملك قرص الشمس، ويمسك بيده اليسرى بقصبة، وكل تلك العناصر المكونة للتمثال تمثل العلامات المكونة لإسم الملك.
ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".
كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.
تمثال رمسيس والمعبود حورون
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