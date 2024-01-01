الكاتب النرويجى الفائز بجائزة نوبل جون فوس: على الأدب أن ينخرط في ذاته

MENAFN - Youm7) بدأ الكاتب النرويجي جون فوس "يون فوسه" مسيرته الأدبية مبكرًا خلال العشرينات من عمره، وقد كان فوس ملحدًا ومحاطًا بأشخاص غير متدينين بنفس القدر وقام بالتدريس في أكاديمية الكتابة في مدينة بيرجن بالنرويج، حيث ضمت دائرته "مثقفين وطلبة وفنانين شباب" كانوا شيوعيين ملتزمين وكانوا يعتقدون أن الفن والأدب يجب أن يكونا سياسيين "كان كارل أوفي كناوسجارد أحد طلابه"

لكن فوس لم يوافق على محاولات دمج الأدب في السياسة وقال وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز: "يجب على الأدب أن ينخرط في ذاته"، بدلاً من محاولة تحقيق هدف سياسي أو اجتماعي أو حتى ديني.

وقال فوس إنه بينما كان يكتب فإن العملية نفسها قادته إلى البدء في التشكيك في إلحاده غير أنه لم يخطط أبدًا لقصة أو قصيدة مسبقًا ولكن عندما سقطت الكلمات، بدأ يتساءل من أين جاء كل ذلك وقال إنه بدأ استكشاف الدين ودخل "نوعا من المصالحة أو السلام" في كتاباته.

وقالت سيسيلي سينيس، محررة فوس على مدى العقد الماضي في دار النشر النرويجية ديت نورسكي ساملاجيت، إن اهتمامه بالدين تجاوز قناعته الشخصية وأضافت أن روايات ومسرحيات فوس لم تكن تعليمية على الإطلاق حيث قالت سينيس: "إنها لا تحاول تحويلك، بالتأكيد لا، الأمر يتعلق فقط بالانفتاح على أسرار الحياة."

وظل جون فوس نجمًا لعقود من الزمن فى أوروبا، ليس بسبب رواياته بقدر ما لمع بسبب مسرحياته، التي قورنت بمسرحيات صامويل بيكيت وهنريك إبسن وتم عرضها في بعض المسارح المرموقة.