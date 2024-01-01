مركبة Perseverance التابعة لناسا تكشف عن نهر قديم على سطح المريخ

MENAFN - Youm7) توفر صورة للمريخ تقدمها مركبةPerseverance، والتي تتميز بـ 2.38 مليار بكسل من Jezero Crater، نظرة ثاقبة على تاريخ دلتا النهر القديم على الكوكب، وفقاً لموقع scitechdaily.

بعد 1000 يوم من الاستكشاف على المريخ ، تقوم المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا بدراسة الصخور التي تظهر عدة عصور في تاريخ دلتا نهر عمرها مليارات السنين، ويقوم العلماء بالتحقيق في هذه المنطقة من المريخ، المعروفة باسم Jezero Crater، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أدلة على وجود حياة قديمة مسجلة في الصخور، يقدم كين فارلي، عالم مشروع المثابرة، جولة إرشادية لمنظر بانورامي غني بالتفاصيل لموقع المركبة في نوفمبر 2023، تم التقاطه بواسطة أداة Mastcam-Z.

يؤدي تحسين الألوان المطبق على الصورة إلى زيادة التباين وإبراز اختلافات الألوان، ومن خلال تقريب الشكل الذي سيبدو عليه المشهد في ظل ظروف الإضاءة الشبيهة بالأرض، ويسمح التعديل لعلماء المهمة باستخدام خبراتهم اليومية لتفسير المشهد، سيكون المنظر على المريخ أغمق وأكثر احمرارًا.

تستكشف المثابرة Jezero Crater، حيث كانت توجد في السابق بحيرة قديمة ونظام نهري، إذا عاشت الميكروبات هنا، فمن الممكن الحفاظ على علاماتها في هذه الصخور.

منذ حوالي 3.5 مليار سنة، حفر نهر وادٍ عبر حافة الحفرة، فملأ الحفرة بالمياه وترسب الرمال والصخور التي شكلت الدلتا، على الأرض، وتم مسح سجل مثل هذا النهر والبحيرة القديمة منذ فترة طويلة، ولهذا السبب يعد إرسال مستكشف آلي مثل Perseverance أمرًا ذا قيمة كبيرة، فالمريخ مكان خاص يحتفظ بسجل فريد للأشياء التي حدثت في المليار سنة الأولى من عمر النظام الشمسي.

في هذه المنطقة، تسجل طبقات الصخور المختلفة أجزاء مختلفة من تاريخ الحفرة، وتم ترسيب الصخور المسطحة ذات الألوان الفاتحة على ضفاف نهر يتدفق ببطء عبر المناظر الطبيعية.

ترسبت الصخور الموجودة على مسافة في وقت لاحق، فيما كان من المحتمل أن يكون سيلًا هائجًا.

منذ الانتهاء من دراستها لأرضية الحفرة، ظلت مركبة Perseverance تتسلق منطقة الدلتا وتجميع تاريخ هذه البيئة التي كانت مائية في السابق، ولقد قطعنا شوطا طويلا خلال ما يقرب من ثلاث سنوات من الاستكشاف وجمع العينات، ولكن لا يزال هناك الكثير للتحقيق فيه.