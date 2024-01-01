كيفية تفعيل تحذيرات المحتوى الحساس على موبايلك الأيفون

MENAFN - Youm7) في iOS 17 وiPadOS 17، قدمت أبل تحذيرات بشأن المحتوى الحساس لمنع وصول الصور العارية غير المرغوب فيها والمحتوى المماثل إلى جهاز iPhone أو iPad، وفقًا لموقع macrumors.

مع تمكين تحذيرات المحتوى الحساس في iOS 17، يتم فحص الملفات ومقاطع الفيديو والصور الواردة على الجهاز وحظرها إذا كانت تحتوي على عُري، ويمكن تطبيق تعتيم الاشتراك على الصور في الرسائل وAirDrop وملصقات جهات الاتصال لتطبيق الهاتف ورسائل FaceTime وتطبيقات الطرف الثالث.

كيفية تمكين تحذيرات المحتوى الحساس باتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على الخصوصية والأمان.

3- قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق تحذير المحتوى الحساس.

4- اضغط على المفتاح الموجود بجوار تحذير المحتوى الحساس لتمكين الميزة.

مع تشغيل الميزة، سترى خيارات إضافية تسمح لك بتمكين تحذيرات المحتوى الحساس لخدمات معينة، بما في ذلك AirDrop وجهات الاتصال والرسائل ورسائل الفيديو.

لاحظ أن جميع أنواع العري يتم حظرها بواسطة نظام تشغيل Apple بشكل افتراضي عند تمكين الميزة، ولكن يمكن دائمًا عرض الوسائط الفردية من خلال الضغط على زر "إظهار".