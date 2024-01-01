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6 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google Pixel 8 Pro

1/1/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت جوجل هواتف بكسل الذكية الأكثر تطورًا – بكسل 8 برو وبكسل 8 – هذا العام، مع الهواتف، وخاصة هاتف بكسل 8 برو الأغلى ثمنًا، بذلت الشركة قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر الهاتف الذكي.



وبصرف النظر عن كونه قوة ذكاء اصطناعي بحجم الجيب، فهو مليء أيضًا بميزات ممتازة ترفع لعبة التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تمامًا.



يتم تشغيل هاتف جوجل بكسل 8 برو بواسطة مجموعة شرائح Google Tensor G3 التي تتحمل كل إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة.




يمكنك أيضًا قراءة مراجعة Google Pixel 8 Pro. فيما يلي أهم ست ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تميز هاتف Pixel 8 Pro:


المحرر السحري


يتيح هذا الإصدار القوي من Magic Eraser للمستخدمين تحريك الكائنات وتغيير لون السماء والبحر وإضافة السحب وحتى تطبيق تأثيرات منمقة رائعة لتحسين الصورة دون الحاجة إلى أدوات متقدمة مثل Photoshop.


ممحاة الصوت السحرية


تحدد هذه الميزة الضوضاء الخلفية في مقاطع الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بإزالة الأصوات غير المرغوب فيها بتمريرة سريعة. إنها أداة مفيدة لتلك المواقف التي تحجب فيها الرياح الصوت أثناء التعليق.


أفضل اتخاذ


تعمل هذه الميزة على تغيير وجه الشخص في صورة جماعية عن طريق تحديد خيار متاح من التعبيرات التي تم إنشاؤها من صور أخرى.


مسجل مع تلخيص


يقدم تطبيق Recorder، الحصري لهواتف Pixel، واحدة من أفضل تجارب التسجيل والنسخ بين أي تطبيق مسجل صوت على متجر Google Play. يستخدم Pixel 8 وPixel 8 Pro Tensor G3 لملخصات التسجيلات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في نقاط مختصرة.


تعزيز الفيديو


وعندما يقوم المستخدمون بتسجيل مقطع فيديو، يقوم الهاتف بتخزينه كملف فيديو مؤقت، يستخدم Video Boost هذا الملف لإنشاء فيديو معزز.



ويمكن للمستخدمين حفظ مقطع فيديو على السحابة وستستخدم جوجل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الفيديو عن طريق تصحيحات الألوان والتباين والسطوع وما إلى ذلك وحفظه مرة أخرى على هواتف المستخدمين.


الرد الذكي في Gboard


بدأ Pixel 8 Pro في الحصول على Gemini Nano LLM الذي يعمل على تشغيل الرد الذكي في Gboard كمعاينة للمطورين.



يوفر لك نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز الوقت من خلال اقتراح استجابات عالية الجودة مع الوعي بالمحادثة.














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