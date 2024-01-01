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كيفية مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل.. اعرف الخطوات

1/1/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Youm7) لا تساعدك خرائط جوجل، وهو تطبيق تنقل واسع الانتشار، فى العثور على طريقك فحسب، بل تتيح لك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.
سواء كنت تجتمع مع شخص ما، أو تنسق خطط السفر، أو ببساطة تخبر أحباءك أنك آمن، فإن مشاركة موقعك المباشر على خرائط جوجل تعد عملية واضحة. فيما يلي دليل عام حول كيفية مشاركة موقعك المباشر باستخدام خرائط جوجل:

افتح خرائط جوجل

انقر تسجيل الدخول شارك موقعك مشاركة موقعك المباشر اختر المدة حدد جهات الاتصال ارسل الموقع
مراقبة الموقع المشترك التوقف عن المشاركة





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