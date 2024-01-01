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3 طريق تتيح لمايكروسوفت تحدي جوجل وأبل فى سوق الأجهزة المحمولة

1/1/2024 2:29:21 PM
(MENAFN- Youm7) في العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، ساتيا ناديلا، إن أحد أكبر "أخطائه" هو خروج الشركة من أعمال الهواتف الذكية، مضيفًا أن الشركة ربما كانت قادرة على القيام بعمل أفضل، وقد وضعت الشركة الآن أنظارها مرة أخرى على قطاع الهاتف المحمول ولكن بطريقة مختلفة.
فيما يلي ثلاث طرق يمكن لشركة Microsoft أن تتحدى بها شركتي Apple وGoogle، وهما من الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية:

صفقة مايكروسوفت مع Activision بقيمة 69 مليار دولار

لقد بذلت Microsoft جهودًا كبيرة لإتمام صفقتها مع Activision Blizzard King في مناطق وأسواق متعددة. وبموجب هذه الصفقة، تمتلك Microsoft اثنتين من أكثر الألعاب المحبوبة في نظام الأجهزة المحمولة – Candy Crush Saga وCall of Duty.
ويعد الأول أحد الأصول الأكثر قيمة للشركة، ويساهم بشكل كبير في إيرادات الهاتف المحمول لعام 2022 البالغة 3.5 مليار دولار. لقد حققت إيرادات بقيمة 721 مليون دولار، وحققت Call of Duty، التي توفر أيضًا فرصة للتوسع في قسم Xbox، 243 مليون دولار في عام 2022. الشراكة لمتجر ألعاب الهاتف المحمول كما زودت صفقة Microsoft مع Activision الشركة بما يكفي من المحتوى الجذاب لتقدمه للمستخدمين. بينما تستعد الشركة بالفعل للألعاب السحابية، والتي هي حاليًا في مرحلة ناشئة – وتتطلع أيضًا إلى تقديم منافسة قوية لشركة Apple وGoogle عندما يتعلق الأمر بمتاجر التطبيقات.
لقد تحدثت الشركة بالفعل عن متجر تطبيقات بديل لمتجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play حيث يمكن للمستخدمين العثور على الألعاب والمحتويات الأخرى. قد يساعد هذا أيضًا في إجبار Google وApple على العمل على احتكارهما المزعوم الذي تتمتعان به في النظام البيئي للهواتف المحمولة. استثمارات الذكاء الاصطناعي أعطى الذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft السبق في الصناعة للاستحواذ بسرعة على السوق الذي يطلق منتجاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ببطء وثبات. ومؤخرًا، قامت Microsoft بإعادة تسمية Bing Chat - أحد منتجات الذكاء الاصطناعي الناجحة لديها - إلى Copilot وأطلقت تطبيقات لكل من Android وiPhone. لا يزال Google Bard ليس لديه تطبيق مخصص حتى الآن.







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