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القيادة تهنئ فخامة السيدة فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري - جريدة الوطن السعودية

1/1/2024 2:28:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.
وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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