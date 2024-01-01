القيادة تهنئ فخامة السيدة فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.
وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.
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