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السفارة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين من الزلزال - جريدة الوطن السعودية

1/1/2024 2:28:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت السفارة السعودية في اليابان سلامة المواطنين على خلفية الزلزال الذي هز عدة مناطق غربية من البلاد.
وكانت اليابان قد شهدت سلسلة من الزلازل هزت مناطقها الغربية تجاوزت 7 درجات، في حين أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

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