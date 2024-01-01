السفارة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين من الزلزال - جريدة الوطن السعودية

السفارة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين من الزلزال - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/1/2024 2:28:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت السفارة السعودية في اليابان سلامة المواطنين على خلفية الزلزال الذي هز عدة مناطق غربية من البلاد.
وكانت اليابان قد شهدت سلسلة من الزلازل هزت مناطقها الغربية تجاوزت 7 درجات، في حين أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.
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