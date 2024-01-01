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بدء التقديم والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2024

1/1/2024 2:28:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم 15 يناير، فيما سيكون الإعلان عن درجة التحكيم والدرجة النهائية في 27 فبراير 2024.
وذكرت "الهيئة"، أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في تاريخ 19 مارس 2024، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و 9 مايو 2024، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية يوم 9 مايو 2024.
وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 4 يونيو 2024، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو 2024، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 يوليو 2024، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر 2024.
من جانب آخر، بدأ أمس أكثر من 1300 عضو متدرب من أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين عامهم الأكاديمي 2024، وذلك ضمن رحلة التدريب في برامج البورد السعودي "شهادة الاختصاص الدقيق" تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت الهيئة أن المتدربين الجُدد انضموا إلى أكثر من 18 ألف عضو متدرب مُسجل في برامج "شهادة البورد السعودي"، ليبدأوا التدريب ضمن بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي وبما يتماشى مع برنامج التحول في القطاع الصحي.

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