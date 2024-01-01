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الشؤون الإسلامية توافق على 459 طلبا لمتبرعي بناء المساجد بنحو 1.4 مليار ريال

1/1/2024 2:28:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبيه 459 طلبا لمتبرعي بناء المساجد وترميمها بنحو مليار و400 مليون ريال بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.

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