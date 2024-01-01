الشؤون الإسلامية توافق على 459 طلبا لمتبرعي بناء المساجد بنحو 1.4 مليار ريال

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبيه 459 طلبا لمتبرعي بناء المساجد وترميمها بنحو مليار و400 مليون ريال بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.
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