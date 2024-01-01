ملكة الدنمارك مارغريتي الثانية تعلن تنحيها عن العرش في يناير المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت ملكة الدنمارك مارغريتي الثانية في خطابها التقليدي بمناسبة رأس السنة، أنها ستتنحى عن العرش في 14 يناير المقبل بعدما حكمت البلاد لـ52 عاماً.

وفي كلمتها المتلفزة التي توجّهت فيها بأطيب التمنيات لمناسبة العام الجديد، قالت الملكة "في 14 يناير 2024، وبعد 52 عاماً من توليي العرش خلفاً لوالدي الحبيب، سأتنحى عنه ليعتليه نجلي ولي العهد الأمير فريدريك".

وكانت الملكة التي توفي زوجها عام 2018 وتحظى بشعبية كبيرة، خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر في فبراير2023، جعلتها عاجزة عن الظهور علناً حتى ابريل من العام ذاته.

وقالت مارغريتي الثانية البالغة 83 عاماً "إنّ العملية الجراحية أثارت تساؤلات في شأن المستقبل ومسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل التالي".

وساهمت مارغريتي الثانية التي تتولى العرش منذ وفاة والدها سنة 1972، في تحديث صورة النظام الملكي.

ومنذ وفاة قريبتها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، باتت مارغريتي الملكة الوحيدة التي تحكم بلداً اوروبياً.

ويُعدّ أكثر من 80% من الدنماركيين مناصرين للملكية. وخلال السنة الفائتة، شارك الآلاف منهم في الاحتفالات لمناسبة مرور 50 عاماً على توليها العرش.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، في بيان إنّ "عدداً كبيراً منّا لم يعايش ملكاً آخر. والملكة مارغريتي هي تجسيد فعلي للدنمارك، وعبّرت على مر السنين عن هويتنا كشعب وكأمة من خلال تصاريحها ومشاعرها".

وكان الدستور الدنماركي يحظر حتى العام 1953 تولّي امرأة العرش في البلاد، لكنه عُدّل في أعقاب استفتاء جرى بضغط من الحكومات الدنماركية الحريصةعلىالحداثة.