البرهان الحرب لن تتوقف إلا بخروج الدعم السريع من المدن السودانية

MENAFN - Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن وقف الحرب لن يتحقق إلا بخروج قوات الدعم السريع من المدن السودانية.

وقال البرهان في خطاب للشعب السوداني بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال بلاده "نقول إن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج الميليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية".

واضاف "أن أي وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر لن يكون ذا قيمة، فالشعب السوداني لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين ومن ساندهم".

وسيطرت قوات الدعم السريع قبل نحو أسبوعين على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وهو ما أقره الجيش مؤكدا انسحاب قواته من المدينة الواقعة على بعد 170 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل 2023 يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفق إحصاءات موقع (ACLED)، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة.

فيما نزح أكثر من 6.9 ملايين شخص داخل السودان وخارجه منذ اندلاع القتال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان(أوتشا).