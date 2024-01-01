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الصادق والشرباتي ومصطفى ضمن الأوائل في التصنيفين الأولمبي والعالمي

1/1/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - صدر يوم أمس التصنيفان الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ‏وحافظ لاعبو المنتخب الوطني المتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024، وهم: جوليانا الصادق، وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، على مراكزهم ضمن الأوائل في أوزانهم في التصنيفين.
وبقيت الصادق في وزن تحت 68 كغ، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 472.13 نقطة وتراجعت إلى المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 459.33 نقطة.
وحصلت الصادق على 36 نقطة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعلى 12 نقطة في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبقي اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم ، بالمركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 372.28 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس في التصنيف الأولمبي 368.68 نقطة.
وحصل الشرباتي الشهر الماضي على 21.60 نقطة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعلى 12 نقطة في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في الأردن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبقي اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 396.15 نقطة، وحافظ على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي 403.35 نقطة.
وحصل مصطفى على 36 نقطة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، وعلى 20 نقطة في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا وعلى 10 نقاط في بطولة قطر الدولية التي أقيمت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
إلى ذلك، تقدم اللاعب زيد الحلواني في وزن تحت 63 كغم، إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 216.25 نقطة، وبقي بالمركز 11 أولمبيا (وزن تحت 68 كغم)، برصيد 279.89 نقطة.
وبقيت اللاعبة راما أبو الرب بالمركز الرابع في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎126.12‎‏ نقطة، وجاءت في ‏المركز العشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد ‏‎ 172.81نقطة، وتنتظر أبو الرب المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين.
وتقدم اللاعب فهد عمار إلى المركز الثاني والعشرين في وزن فوق 80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 147.82 نقطة، وبقي بالمركز العاشر في وزن تحت 87 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎ 128.32نقطة.
‏وتقدم اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم إلى المركز العشرين بالتصنيف العالمي برصيد 103.07 نقطة.
وتقدم اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم إلى المركز السادس والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 94.58 نقطة، وجاء في المركز الخامس والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في الوزن ذاته، برصيد 118.56 نقطة.
ويهدف اتحاد التايكواندو والجهاز الفني، إلى تحقيق نقاط جديدة للاعبين، تسهم في ‏تعزيز أماكنهم في التصنيف الأولمبي، ضمن المراكز الأربعة الأوائل، حيث سيساعدهم ذلك في قرعة أولمبياد باريس 2024.
ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبلة، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، ومن المنتظر أن يكون اتحاد اللعبة اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية، والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، ويكثف المنتخب الوطني تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين)، وتعد المحطة الأولى للمنتخب الوطني للعام والتي تنطلق يوم 7 شباط (فبراير) المقبل، والتي تسبقها مشاركة المنتخب الوطني في معسكر في الفجيرة بالفترة من 18 إلى 20 من الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين في البطولة.
وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات مهمة، كبطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين)، التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.

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