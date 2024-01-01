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دي خيا يفكر بالاعتزال.. وأرتيتا يتحسر على يوم صعب أمام فولهام

1/1/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- أفادت تقارير صحفية أمس، أن حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، تلقى عروض انتقال من أندية في النصف السفلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفعه للتفكير بالاعتزال.
وما يزال الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، دون فريق، بعد فشله في الاتفاق على عقد جديد مخفض مع مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، وقام مدرب الفريق إريك تن هاج بإحضار أندريه أونانا من إنتر ميلان كبديل لدي خيا.
وزعم موقع "ذا أثليتيك"، أن دي خيا تلقى عروضًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي لم يذكر اسمها.
وأفاد الموقع أن دي خيا تلقى العديد من العروض والاستفسارات، من فرق أوروبية كبيرة، إضافة إلى فرق النصف السفلي في البريميرليج، لكنها أوضحت أنه متردد في اللعب مع أندية صغيرة في انجلترا، كما أن فكرة خلافة أونانا في إنتر ميلان لم تستهوه.
وتابع "ذا أثليتيك"، أن الاعتزال خيار مطروح أيضا أمام دي خيا، خصوصا أنه "يستمتع بحياته بعيدا عن كرة القدم الاحترافية" بعد "سنوات تحت المجهر والضغط الشديد في يونايتد".
أرتيتا غاضب
أعرب ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام مضيفه فولهام (2-1)، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أرتيتا، في تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "يوم صعب للغاية وحزين.. منذ 3 أيام (الهزيمة أمام وست هام بهدفين دون رد) لعبنا مباراة وخسرنا، بعدما استحققنا الانتصار تمامًا.. واليوم قدمنا أسوأ مباراة لنا في الموسم".
وأضاف: "لم نقدم ما يكفي من الاستحواذ.. لم نملك السرعة الكافية أو التهديد، تعثرنا كثيرًا بالكرة.. لم نقدم مستوى جيدًا بما يكفي، ولم نستحق الانتصار".
وواصل: "كانت لدينا فرصة الارتقاء لقمة الدوري يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)، والآن نعاني من شعور سيئ للغاية.. هذه هي كرة القدم، والفوارق بسيطة للغاية".
وأتم المدرب الإسباني: "إذا لعبنا كما لعبنا في المباريات الـ19 السابقة، سننافس على اللقب في نهاية الموسم.. أما إذا لعبنا بنفس مستوى اليوم، فلن نقترب من ذلك.. إنه يوم من الأيام الصعبة".
من ناحية ثانية، تحدث ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، عن خسارة فريقه، قائلا: "الأمر محبط بشدة، من الصعب تقبل ذلك، لم نقدم أداء جيدا بما يكفي مرة أخرى اليوم".
وأضاف: "بعد التعادل أمام ليفربول كان لدينا الشعور بالقدرة على التقدم، ولكن من الصعب تقبل آخر هزيمتين".
وتابع: "أمام وست هام سددنا 30 كرة ولمسنا الكرة كثيرًا في منطقة الجزاء ولم نتمكن من التسجيل، واليوم وبعد التقدم في النتيجة كان لزامًا علينا السيطرة بصورة أكبر، يجب أن نطلب ما هو أكثر من بعضنا البعض، علينا دفع بعضنا للمزيد، في هذا الدوري لا يوجد مجال للهفوات، من الصعب تقبل النتيجة".
وواصل: "سيطرنا على الكرة وقدمنا أداء جيدا، لكن مرة أخرى لم نهز الشباك، كنا على علم بأن النقاط الثلاث كانت ستعيدنا إلى القمة، والآن تعرضنا لهزيمتين على التوالي، هذا وقت الانطلاق مرة أخرى، لا أنظر حقا لجدول الترتيب، هناك الكثير من وسائل الإعلام التي تتحدث بأن آرسنال سيتوج بالدوري هذا العام".
وأردف: "بدورنا لا نشارك في ذلك الحديث، هذه عثرة في الطريق لكن لا وقت للذعر، علينا التحلي بالإيجابية".
فان دي بيك إلى فرانكفورت
أعلن مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي أمس، انتقال الهولندي دوني فان دي بيك إلى آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ولم يكشف مانشستر يونايتد تفاصيل الصفقة، لكن فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، كتب على حسابه بشبكة "إكس": "سيدفع آينتراخت رسوما منخفضة نظير الإعارة، لكنه سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب الهولندي".
وأضاف: "يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء نظير 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات".
من جانبه، صرح ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفرانكفورت، "فان دي بيك يناسب طريقة لعبنا تماما، وهو قطعة مهمة يحتاجها فريقنا".
وأضاف المدير الرياضي لفرانكفورت "فان دي بيك يمتلك خبرة دولية هائلة ستمنح الكثير من الفائدة للاعبينا الشباب. إنه يتمتع بقدرة مذهلة على تسجيل الأهداف، وقبل كل شيء، فإن لديه القدرة على وضع مهاجمينا في أماكن واعدة داخل الملعب".
وسيسعى فان دي بيك للحصول على مزيد من الوقت للمشاركة في المباريات مع آينتراخت فرانكفورت، بعد أن خاض مباراتين فقط رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم.
وخاض فان دي بيك 62 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، وسجل هدفين، منذ انتقاله للدوري الإنجليزي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.
لوكير يخاطب الجمهور
توجه توم لوكير، قائد فريق لوتون تاون الإنجليزي، بالشكر للطاقم الطبي الذي أسعفه، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مواجهة بورنموث، في وقت سابق من الشهر الماضي، واصفا إياهم بالأبطال.
وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، قد سقط في الدقيقة 59 من مواجهة بورنموث، على ملعب "فيتاليتي".
وتم إيقاف المباراة، التي أقيمت يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وتعرض لوكير لأزمة قلبية، وخرج من المستشفى بعد خمسة أيام، عقب خضوعه لجراحة لتركيب جهاز مزيل الرجفات القلبي.
وأدلى اللاعب الويلزي بأول تصريحاته منذ تلك الواقعة، عبر حسابه على منصة "إنستاجرام"، عشية احتفالات العام الجديد، حيث تحدث عن حالته الصحية ووجه الشكر لكل من ساعده.
وقال لوكير: "ما أود قوله فقط، إنني في حالة جيدة، وأشعر بأنني أفضل بعد تعرضي لأزمة قلبية في بورنموث.. السبب أنني بحالة جيدة، يعود إلى التصرفات البطولية من اللاعبين والطاقم الفني والأطباء والمسعفين".
وتابع: "أشعر بالامتنان لما حدث من هؤلاء الأبطال الذين أنقذوا حياتي.. لن أنسى ما فعلوه من أجلي".
ويحتل لوتون تاون المركز الـ18 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 15 نقطة.
بوستيكوجلو: كل أسبوع معركة
تحدث أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن الانتصار الذي حققه فريقه على حساب بورنموث بنتيجة (3-1) أول من أمس.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "كل أسبوع يمثل معركة، وكانت لدينا معركة اليوم، وفي نفس الوقت أعتقد أننا قدمنا بعضا من المستوى الجيد".
وأضاف: "بعد مباراة برايتون (الخسارة بنتيجة 4-2) قلت بأن هؤلاء اللاعبين قدموا كل شيء ويجب الإشادة بهم، لم يكن بمقدورنا تدوير التشكيل، ومع ذلك قدمنا المستوى والمجهود كما فعلنا اليوم، نحاول بناء فريق يلعب بصورة مختلفة ولديه صلابة، ولن نجني ذلك إلا من خلال المرور بالأوقات الصعبة".
وواصل: "عانينا من الإيقافات وتعرضنا للكثير من الإصابات ولم نرغب في الحديث عن أعذار، ولكن نحن ما نزال هنا ونقاتل، نحن على بعد 3 نقاط من القمة، عندما تحاول بناء شيء ما، فستمر دون شك بتحديات، وبدوري أرى التطور وفي بعض الأحيان لا يكون ملموسا ولا يتعلق بكرة القدم والنتائج، وأحيانا يكون مجرد تطور للفريق، وكان هناك المزيد من التطور اليوم".
وبالنظر إلى الإصابات التي يعاني منها توتنهام أوضح بوستيكوجلو: "أصبح ذلك أمرا ثابتا بالنسبة لنا، أنا محبط من أجل سار (أصيب اليوم أمام بورنموث)".
وأتم بالتعليق على سوق الانتقالات: "نحاول الاستفادة من كل نافذة انتقالات لبناء الفريق، سوق انتقالات واحد لن يبني الفريق، علينا مواصلة البناء".-(وكالات)

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