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7 أردنيين مسجلون في الدوري العالمي للشباب بالكراتيه

1/1/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 7 لاعبين أردنيين، في أول حدث في الدوري العالمي الكراتيه 1 - للشباب، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة الإماراتية بالفترة من 22 إلى 25 شباط (فبراير) المقبل، المؤهل إلى الدورة الأولمبية للشباب "داكار 2026: (الخاصة بالفئات السنية بين 15 و18 عاماً).
واللاعبون الأردنيون المشاركون في البطولة هم: كريم أبو الهيجاء، جود الضروس، بتول إيراهيم، ليمار طوروسان، مايا طوروسان، نتالي طوروسان، وروح ياسين، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.
وأصدرت اللجنة المنظمة الكتيب الرسمي للبطولة، الذي يتضمن الشروط والتعليمات، وبرنامج مسابقات الحفل العالمي، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة 2000 رياضي ورياضية من أنحاء العالم، وستقام على هامش الدوري العالمي دورتين دوليتين للمدربين والحكام.
ويعد الدوري العالمي كراتيه 1 أحد أبرز سلاسل الأحداث المتوقعة للعام الحالي، حيث يعزز مكانة الشباب في رياضة الكراتيه، وتضم سلسلة الدوري العالمي، جولات تقام في الفجيرة، ومدينة كورنا الإسبانية ومدينة بوركي الكرواتية ومدينة ميريدا المكسيكية ومدينة البندقية الإيطالية.
ووعد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه، من خلال كلمته الترحيبية بتتنظيم استثنائي للبطولة ورحب بالمشاركين في البطولة.
ووجه الرزوقي كلمة إلى شباب الكراتيه حول العالم قائلا: "أنتم مستقبل الكراتيه، ونحن فخورون بتفانيكم وشغفكم بهذه الرياضة، والدوري العالمي للشباب للكراتيه هو منصتكم لعرض مواهبكم ومهاراتكم وإبداعاتكم هنا في الإمارات وتحديداً في إمارة الفجيرة الرائعة الداعمة للرياضة الإماراتية بقوة".
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه في وقت سابق عن تسجيل 5 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر المقبل، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.
وبلغ عدد المشاركين في الجولة 373 مشاركا من 58 بلدا.
واللاعبون المسجلون هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.
وتجدر الإشارة، إلى أن اتحاد الكراتيه يواصل عمله، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إنجاز بطولات محلية وتصفيات منتخبات وطنية، وفحوصات الترقية، بانتظار إعادة تشكيل الاتحاد، بحثا عن مزيد من الإنجازات للكراتيه الأردنية.
وكان رئيس اتحاد الكراتيه، قدم استقالته في وقت سابق من العام الماضي إلى جانب 5 من أصل 9 أعضاء في مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الأولمبية حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة "باريس 2024".

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