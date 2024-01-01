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الجوابرة.. رحلة مكوكية وتجربة عمانية وحنين للبيت الأهلاوي

1/1/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.
زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند لاعب الوسط الهجومي إبراهيم الجوابرة، الذي مضى واثقا على طريق النجومية، عبر رحلة كروية بدأها من الأهلي ومثل فيها العديد من الأندية المحلية، وشده الحنين من جديد إلى البيت الأهلاوي بالموسم الحالي، وهو الذي ترك بصمة أردنية في الملاعب العُمانية.
الحارات ودوريات المساجد
يؤكد الجوابرة، أن الحارات والمدارس ودوريات المساجد، أظهرت موهبته الكروية إلى المهتمين، مصرحا: "أتذكر أنني كنت ألعب الكرة وأنا ابن 4 سنوات، وأمارسها بشغف مع أقراني في الحارة، وزادتها دوريات المساجد عاما بعد عام، حيث تعودت منذ الصغر، على تعلم القرآن الكريم وأصول الدين في المساجد القريبة من مكان سكني، وشاركتها دوريات المساجد من عام إلى آخر".
وكشف الجوابرة عن سر لا يعرفه الكثيرون في مسيرته الكروية، قائلا: "لا يعرف الغالبية أن الوحدات أول الأندية التي تدربت في مدرستها الكروية، وأتذكر أنني خضت الاختبارات مع مجموعة كبيرة من الواعدين، في صالة الشهيد محمد الدرة بمقر النادي، ووقع علي الاختيار من قبل المدرب ولاعب الوحدات سابقا علي جمعة، الذي طلب مني المشاركة بالتدريبات الرسمية بعد الاختبارات، وإحضار هويتي الشخصية، إلا أنني أخبرته أنني ذاهب لأداء مناسك العمرة في اليوم التالي، وأصر علي بالالتحاق بالتدريبات بعد العودة من السعودية".
الأهلي العريق بيتي الأنيق
ويوضح الجوابرة، أن الظروف لم تأخذه إلى نادي الوحدات، والتحق بفئات الأهلي العمرية، ساردا: "لم تشأ ظروفي أن أعود إلى الوحدات، ووجدت طريقي الكروية تأخذني إلى البيت الأهلاوي العتيق في سن الرابعة عشرة من عمري، حيث تدرجت بفرقه تحت 16 و18 و20 سنة، وألحقني المدرب القدير نهاد صوقار وأنا ابن 18 ربيعا بالفريق الأول، وشاركت "الليث الأبيض" منافسات دوري الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب عيسى الترك، وكانت أولى مبارياتي الرسمية أمام العربي، وأتذكر أنني قدمت مستوى لاقى استحسان المدربين والجماهير".
وتابع: "عشت مع الأهلي فرحة الصعود مجددا إلى دوري المحترفين في الموسم 2014-2015، وقدمت نفسي بقوة، وأنا أجيد اللعب في الوسط الأيمن والأيسر وأتقن دور المهاجم الوهمي وفي بعض الأحيان ألعب مهاجما صريحا، وقدم "الليث الأبيض" أداء استثنائيا في هذا الموسم، الذي وقفنا فيه بالمركز الخامس، وكانت أجمل مبارياتي بقميص الأهلي أمام الفيصلي، وسجلت وقتها أسرع هدف بالدوري".
محطات كروية
ويشير الجوابرة، إلى أن انتهاء عقده دفعه لتغيير وجهته الكروية والرحيل عن الأهلي في المواسم التالية، شارحا: "بعد انتهاء عقدي وقعت مع ذات راس بالموسم 2015-2016، حيث طلبني مدرب الفريق هيثم الشبول، والذي دربنا في مرحلة الذهاب، ثم تابعنا مع المدرب السوري عماد خانكان، ووقفنا وقتها بالمركز الثامن في الدوري برصيد 28 نقطة، وكانت أجمل مبارياتي أمام الوحدات التي انتهت بفوزنا بنتيجة 3-1، عندما صنعت هدفين".
وأردف: "وكانت لي محطة جميلة في صفوف فريق سحاب بالموسم 2016-2017، تحت قيادة المدرب إسلام ذيابات، وارتبطت بعلاقة وثيقة بالجماهير، وكانت أجمل مبارياتي أمام البقعة، حين سجلت هدف الفوز الثمين في الدقيقة 86 (2-1)، في الوقت الذي لم يكتب فيه لمسيرتي النجاح في فريق الجزيرة بالموسم 2017-2018".
وزاد: "شدني الحنين إلى بيتي في النادي الأهلي بالموسم 2018-2019، والذي أعاد لي الروح باستعادة شريط ذكرياتي، عندما دخلته ناشئا وتدرجت حتى الوصول إلى الفريق الأول، وأتذكر موسم الهبوط المر (2011)، عندما انسحبنا من الدوري وفقا للقرار الإداري وقتها، اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بعدم قبول احتجاج النادي على إشراك الرمثا للاعب موقوف وقتها".
وواصل الجوابرة: "لعبت لنصف موسم، مع شباب الأردن في العام 2013، تحت قيادة الروماني فلورين متروك، وشاركت الفريق بالتتويج بلقب الدوري، ولعبت للمنشية في العام 2014، وساهمت في ثباته بين المحترفين، ولي محطة في صفوف اليرموك بالملاعب المحلية".
ويرى الجوابرة، أن تجربته مع الوحدات مختلفة عن غيرها، حيث الهالة الجماهيرية والإعلامية، موضحا: "في الموسم 2020، وقعت مع الوحدات بتنسيب من مدرب الفريق وقتها عبدالله أبو زمع، وهو النادي الذي خضت فيه أول اختباراتي واختياراتي واعدا، وشعرت بالفخر وأنا أدخل أبواب نادي البطولات والتاريخ والإنجازات، وتوجت مع الوحدات بلقبي الدرع والدوري بالموسم الأول، وكأس الكؤوس بالموسم الثاني، وساهمت بتسجيل وصناعة أهداف مهمة، وكانت أجمل مبارياتي أمام الرمثا في نهائي الدرع وساهمت بصناعة هدفين في هذه المباراة، وكذلك أمام مرمى الحسين إربد حين سجلت هدفين، وسجلت بالموسم 5 أهداف وصنعت مثلها في هذا الموسم".
واستطرد الجوابرة: "جددت عقدي في الموسم التالي 2021، ورغم وعود الإدارة المؤقتة وقتها برفع قيمة عقدي وتأمين عمل إضافي لي، إلا أن شيئا لم يحدث، وضحيت بكل ذلك من أجل جماهير الوحدات، ولعبت الموسم الثاني الذي لم يكن بسقف الطموح، ولعل من أبرز ما عشته بالوحدات، مشاركة الفريق المشاركة دوي أبطال آسيا وقدمنا فيه مباريات كبيرة".
ويروي الجوابرة قصة احترافه في عُمان بفخر وسعادة، قائلا: "نظرا لتأخر المنافسات المحلية، وافقت على عرض احترافي من نادي السيب العُماني، في تجربة اعتبرها ناجحة رغم قصرها لنصف موسم، حيث قدمت مباريات كبيرة وشاركت الفريق التتويج بلقب الدوري وكأس السلطان قابوس، وشاركته الأدوار الأولية من مباريات كأس الاتحاد الآسيوي التي خطف لقبها في الموسم 2022، وساهمت في صناعة العديد من الأهداف".
ويصف الجوابرة تجربته في الحسين إربد بالرائعة قائلا: "لعبت للحسين إربد نصف موسم في العام 2022، ووجدت فيه الراحة النفسية والاستقرار، والتعامل الاحترافي من مجلس الإدارة، ودعم لا محدود من الجماهير، وساهمت بصناعة العديد من أهداف "الغزاة"، حيث نافسنا بقوة على لقب الدوري، إلا أن الحظ لم يحالفنا".
واسترسل: "عدت في تجربة جديدة مع الأهلي العائد من جديد إلى مصاف أندية المحترفين، وقدم مجلس الإدارة أشكال الدعم كافة، لاستقرار الفريق، ورغم أننا قدمنا مباريات جيدة للغاية، إلا أن سوء الطالع رافقنا أغلب مباريات الذهاب، ونعترف بتقصيرنا كلاعبين، ولم نقدم المأمول منا لنقف في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، في ختام مرحلة الذهاب، ونعد بتقديم الأفضل وما يليق بعراقة النادي وفاء لجماهيره بمرحلة الإياب".
"النشامى".. شرف كبير
ويوضح الجوابرة، أن اللعب لمنتخب الوطن، شرف وطموح كبير يطارده اللاعب بإصرار، ويسرد قصته مع المنتخب قائلا: "تم استدعائي إلى تشكيلة المنتخب الوطني الأول بعد لعبي في صفوف سحاب، تحت قيادة المدرب عبدالله أبو زمع، وشاركته مباراتيه الوديتين أمام عُمان والمغرب، وفي المباراة الأخيرة قدمت مستوى طيبا، لكن لم يتم استدعائي للقائمة النهائية للمنافسات الرسمية".
وأكمل: "تم استدعائي في المرة الثانية في عهد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، ضمن التحضيرات للاستحقاقات الآسيوية، حيث شاركته المباراة الودية أمام نيبال في أحد التجمعات التدريبية، وبعدها اضطررت للاعتذار بسبب حفل زفافي الذي أعقب المعسكر مباشرة، لكنني ما أزال أطارد طموحي باللعب مع النشامى بكل جهد وإصرار خلال الفترات المقبلة".
وحول انطباعه عن رحلة تحضير المنتخب الوطني للنهائيات الآسيوية بعد أيام، وخوضه غمار المنافسة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 بقيادة المغربي حسين عموتة، أجاب الجوابرة: "انطباعي لا يتغير كثيرا عن آراء الشارع الرياضي، الذي لم ترضه نتائج المنتخب الوطني تحت قيادة عموتة، وما تزال الصورة ضبابية إلى حد كبير، لكن ما أريد تأكيده أن المنتخب الوطني يملك خيارات مهمة، وما يحتاجه هو ترتيب الأوراق، ونراهن على الحماس والإصرار والتحدي لدى اللاعب الأردني خلال الاستحقاقات المهمة بالفترة المقبلة".

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