النشامى أمام قطر.. 6 انتصارات فقط في 24 مباراة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، لفك النحس الذي لازمه في الفترات الماضية، من خلال تحقيق الفوز الأول تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، عند ملاقاة المنتخب القطري وديا يوم الجمعة المقبل، ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس آسيا، المقرر انطلاقها في 12 من الشهر الحالي.

ويعيش المنتخب الوطني ظروفا صعبة من حيث عدم استقرار النتائج، ومواصلة الإخفاقات من مباراة لأخرى، بعدما تعرض الخميس الماضي لخسارة بهدفين لهدف، أمام مستضيفه اللبناني، في مباراة ودية حاول من خلالها عموتة منح فرصة لعدد من اللاعبين الذين يشاركون معه للمرة الأولى.

والتقى المنتخب الوطني مع نظيره القطري في 24 مباراة (مباراتان منها على الصعيد الأولمبي)، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 13.

ويغادر وفد المنتخب الوطني اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مواجهة قطر واليابان وديا قبيل النهائيات القارية، إذ وقع المنتخب في المجموعة الخامسة بالبطولة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد المنتخب القطري في المركز 58 عالميا والسادس آسيويا.

أرقام وحقائق

- 6 لاعبين ممن شاركوا في مباراة المنتخب الأخيرة أمام قطر في العام 2018، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: سالم العجالين، يزن العرب، فراس شلباية، أنس بني ياسين، صالح راتب ومحمود مرضي.

- واجه المنتخب الوطني نظيره القطري في 24 مباراة، 9 مباريات كانت ودية، و6 مباريات في تصفيات كأس العالم، مقابل مباراتين بكل من تصفيات كأس آسيا، والتصفيات الأولمبية، واتحاد غرب آسيا وكأس العرب، مقابل مباراة وحيدة في دورة الألعاب العربية.

- استضافت 6 دول مباريات المنتخب الوطني ونظيره القطري، حيث أقيمت 15 مباراة في قطر، مقابل 5 مباريات في الأردن، ومباراة واحدة في كل من الصين، السعودية، إيران وسويسرا.

- يعتبر اللاعب السابق جمال أبو عابد الأكثر مشاركة بين جميع اللاعبين، في مواجهة المنتخب القطري، بواقع 11 مباراة.

- 18 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب القطري، وهم: حسونة الشيخ وعدي الصيفي ولكل منهما هدفين، وهدف وحيد لكل من علي بلال، عصام التلي، خالد عوض، عارف حسين، صبحي سليمان، جمال أبو عابد، بدران الشقران، غانم حمارشة، عبد الله أبو زمع، سفيان عبد الله، هيثم سمرين، مؤيد سليم، عامر ذيب، حسن عبد الفتاح، بهاء عبد الرحمن وخليل بني عطية.

- 13 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياتهم أمام المنتخب القطري، حيث كان المدرب الراحل محمد عوض الأكثر بواقع 5 مباريات، و3 مباريات للمدرب البريطاني توني بانفيلد، ومباراتين لكل من: الاسكوتلندي داني ماكلينن، اليوغسلافي سلوبودان أوغسانانوفيتش، الروسي ألكسندر ماكسيكينكوف، المصري محمود الجوهري، البرتغالي نيلو فينجادا، ومباراة واحدة لكل من: اليوغسلافي فوكاسين فيسنجيفاك، الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، العراقي عدنان حمد، المصري حسام حسن، عبد الله أبو زمع والبلجيكي فيتال بوركيلمانز.

- سجل المنتخب الوطني في شباك نظيره القطري 21 هدفا، فيما استقبلت شباكه 34 هدفا، جاء 7 أهداف منها في الشوط الأول، و14 هدفا في الشوط الثاني.

قائمة مباريات المنتخب الوطني أمام المنتخب القطري

6-9-1980: فاز المنتخب الوطني على نظيره القطري بهدف دون مقابل، أحرزه علي بلال عند الدقيقة 11، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

8-9-1980: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

8-9-1983: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بهدفين لهدف، وسجل هدف المنتخب الوحيد شاكر سلامة عند الدقيقة 5، في مباراة أقيمت بقطر ضمن التصفيات الأولمبية.

14-10-1983: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره القطري بدون أهداف، في مباراة أقيمت بالأردن، ضمن التصفيات الأولمبية.

17-9-1984: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل من نظيره القطري بالصين، ضمن تصفيات كأس آسيا.

15-3-1985: فاز المنتخب الوطني بهدف نظيف على نظيره القطري، سجله عصام التلي عند الدقيقة 83، في المباراة التي أقيمت بالأردن بتصفيات كأس العالم.

12-4-1985: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بهدفين دون رد، في مواجهة جرت بقطر ضمن تصفيات كأس العالم.

5-7-1985: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بهدفين نظيفين، والتي أقيمت بالسعودية ضمن بطولة كأس العرب بنسختها الرابعة.

6-1-1989: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف أمام نظيره القطري، في مباراة جرت أحداثها بقطر، لحساب تصفيات كأس العالم.

27-1-1989: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره القطري، وسجل الهدف خالد عوض عند الدقيقة 90+5، في مباراة أقيمت بالأردن، ضمن تصفيات كأس العالم.

12-3-1993: فاز المنتخب الوطني بهدفين لهدف على نظيره القطري، وسجل الهدفين عارف حسين د.73 وصبحي سليمان د.86، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

14-3-1993: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره القطري، وأحرز الهدف الوحيد للمنتخب جمال أبو عابد عند الدقيقة 60، في مباراة ودية جرت أحداثها بقطر.

26-9-1998: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من نظيره القطري، ضمن بطولة كأس العرب بنسختها السابعة، والتي أقيمت بقطر.

16-8-1999: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على نظيره القطري، سجلها كل من: حسونة الشيخ د.75، بدران الشقران د.78، وغانم حمارشة د.90، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها التاسعة، والتي أقيمت بالأردن.

8-4-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره القطري بهدفين لمثلهما، تناوب على تسجيلهما عبد الله أبو زمع د.24، وسفيان عبد الله د.40، في مباراة أقيمت بقطر ضمن تصفيات كأس آسيا.

5-1-2001: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بثلاثة أهداف لهدف، سجله هيثم سمرين عند الدقيقة الثالثة، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

31-3-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره القطري بهدف وحيد، سجله مؤيد سليم عند الدقيقة 72، في مباراة أقيمت بالأردن ضمن تصفيات كأس العالم.

17-11-2004: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بقطر لحساب تصفيات كأس العالم.

16-3-2008: خسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف من نظيره القطري، حيث أحرز الهدف عدي الصيفي عند الدقيقة 46، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

13-8-2008: فاز المنتخب الوطني على نظيره القطري بثلاثية نظيفة، سجلها كل من: حسونة الشيخ د.45، عامر ذيب د.70، عدي الصيفي د.90، لحساب منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في إيران.

8-10-2012: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره القطري، سجله حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 68، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

7-1-2014: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل من نظيره القطري، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا، والتي جرت في قطر.

18-8-2016: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تمكن من تسجيلهما بهاء عبد الرحمن د.29، خليل بني عطية د.76، في مباراة ودية أقيمت بسويسرا.

23-12-2018: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت بقطر.













لاعب المنتخب الوطني محمد الدميري يحاول إبعاد الكرة في مباراة امام قطر العام 2014 -(أرشيفية)



