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الأشرطة الفموية.. تقنية واعدة في عالم الأدوية

1/1/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- يعد تناول الأدوية عن طريق الفم الطريق الأكثر تفضيلاً للمرضى لتناول الأدوية مقارنة بكل أشكال توصيل الدواء الأخرى، وقد أسهمت الأبحاث المستمرة في هذا المجال في تطور أشكال الجرعات من الحبوب/الكبسولات التقليدية البسيطة، وصولا إلى الحبوب المتحللة، ومنها مؤخرا إلى تطوير الأشرطة الفموية الرقيقة سريعة الذوبان.
وتحظى الأشرطة الفموية باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، نظرا لما تقدمه من حلول للعديد من المشاكل المترافقة مع الأشكال الدوائية الأخرى على اختلافها، وخصوصاً لدى فئتي الأطفال وكبار السن؛ إذ ما يزال الأطفال يرفضون في كثير من الأحيان تناول الأدوية السائلة بسبب طعمها وغيرها من الأسباب، وبالطبع فإن الحقن تمثل هاجس خوف لا يتغلب عليه أغلبهم.
وفي المقابل، فإن فئة كبار السن يواجهون مشكلة مع البلع نظراً لقلة إفراز اللعاب المرتبط بالتقدم بالعمر، وهو ما يجعل تناول حبوب/ كبسولات متعددة وكبيرة الحجم في بعض الأحيان تحديا لا يمكن التغاضي عنه في الحياة اليومية.
ويتم تصنيع الشريط الفموي عادة ليكون بحجم طابع بريدي مع القدرة على تصنيعه بأحجام وأشكال مختلفة، وبمجرد وضعه داخل الفم، فإنه ومع اختلاطه باللعاب يبدأ بالتحلل ليذوب بشكل كامل خلال مدة زمنية محددة مسبقا لتبدأ بعدها مباشرة عملية الامتصاص إلى الدم.
الأشرطة الفموية.. دقة عالية
يشير الباحثون إلى أن هذه التقنية توفر دقة عالية في الجرعة إذا ما قورنت بالأدوية السائلة والتي قد تصل نسبة خطأ الجرعة فيها إلى أربعة أضعاف إذا ما قورنت بالأشكال الدوائية المحددة الجرعة مسبقا. وفي حالة الأشرطة الفموية، فإن كل شريط يحتوى على جرعة محددة ويتم تغليفه بشكل منفصل تماما كما هو الحال مع الحبوب/الكبسولات، ولكنها تتفوق على هذين الشكلين الدوائيين بأنها تضمن تجنب أي مشاكل استنشاق أو اختناق من الممكن أن ترافق تناول الأدوية السائلة أو الحبوب.
كما وتضمن هذه التقنية نسبة امتصاص عالية نظراً لغنى البطانة الداخلية للفم ومنطقة تحت اللسان بالأوعية الدموية، وهو ما يسهم في وصول الدواء للدم مباشرة دون عبوره بالجهاز الهضمي، مما يجعل منها حلا ممتازا للمرضى الذين يعانون من الغثيان والقيء، أو مشاكل امتصاص في الأمعاء، ويساعد هذا كذلك على رفع التوافر البيولوجي للدواء، وهذا بدوره يخفض الحاجة إلى جرع دوائية أعلى، وبالتالي المساهمة في تقليل الآثار الجانبية للدواء.
ولا يمكن التغاضي عن أن الأشرطة الفموية سهلة الاستخدام وترفع من راحة المريض بصورة لا تتوافر مع أي شكل دوائي آخر؛ فاستهلاكها لا يحتاج لشرب الماء، ومن الممكن التغلب من خلالها على مشكلة الطعم غير المستساغ للأدوية، هذا إلى جانب سهولة نقلها وتخزينها.
ومن زاوية أخرى، يشير الباحثون إلى أنه من الممكن لهذه التقنية أن تكون صديقة للبيئة مقارنة بباقي الأدوية التقليدية، وذلك نظرا إلى أنها لا تتطلب تصنيع أجهزة أو أدوات إضافية إلى جانب الدواء مثل الإبر والمحاقن، أو أدوات القياس المختلفة، كالملاعق والأكواب المدرجة التي تُصرف مع الأدوية السائلة.-(الجزيرة نت)

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