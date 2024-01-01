التشكيلية الطويل تنسج من الطبيعة والتراث مفردات أعمالها الفنية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- تستوحي الفنانة التشكيلية الأردنية لميس الطويل، من تفاصيل الواقع وما يدور بخيالها، مجمل أعمالها الفنية، مشكلة أسلوبا فنيا جميلا نابعا من إحساس عفوي.

تمتلك الفنانة مفردات وقدرة في عالم الرسم التشكيلي الذي وصفته بـ"الفضاء الشاسع"، وتجيد رسم البورتريه بمهارة ودقة وإتقان، رغم أنه يعد أحد أنواع الرسم المعقد الذي يعتمد على تقديم الشخصية عبر ملامح الوجه بإتقان ومهارة عاليين، مشيرة إلى أنه كلما برع الرسام في توضيح الشخصية وفهمها المشاهد، كان العمل ناحجاً، إذ يتبارى الرسامون لتقديم أفكار جديدة لإثراء هذا الفن بتجسيد ملامح الوجه والشخصية من خلال التركيز بدقة على الملامح بواسطة ألوان الفحم وقلم الرصاص والظلال.

وللطويل تجربة في الرسم التجريدي الذي يعتمد في الأداء على أشكال ونماذج تنأى عن مشابهة المرئيات في صورتها الطبيعية والواقعية، وفق ما قالته، إن بمقدرة الفنان رسم الشكل الذي يتخيله سواء من الواقع أو الخيال في شكل جديد تماما قد يتشابه أو لا يتشابه مع الشكل الأصلي للرسم النهائي مع البعد عن الأشكال الهندسية.

وشاركت الطويل في كرنفال فعاليات احتفالات "يوم السياحة العالمي والفنون"، الذي أقيم في مصر، بمشاركة 50 فنانا من 22 دولة عربية وأجنبية، وقدمت عملا فنيا نال إعجاب الجميع، وتم تكريمها مع الفنانين المشاركين في هذه الفعاليات التي استمرت لمدة أسبوع، ومن الدول المشاركة في هذه الفعاليات: رومانيا، السعودية، إيطاليا، ألبانيا، كوسوفو، تركيا، الأردن، السودان، لبنان، صربيا، كازاخستان، روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، اليونان، إسبانيا، العراق ومصر.

كما شاركت الفنانة التشكيلية الطويل بعدة معارض وملتقيات فنية دولية، ومن ضمنها مهرجان جرش ومهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون، ومعرض وجود في فلسطين، وأيضا شاركت بمعارض وسمبوزيومات محلية في الأردن، من ضمنها معرض "بشاير جرش"، ومعرض "ذاكرة ومكان"، ومعرض "كن نبراسا" وغيرها.

وأشارت الطويل إلى أهمية الفن التشكيلي الذي يعد نتاجاً حضارياً وتعبيراً ثقافياً، ما يستدعي على الفنان أن يوصل فكره، وأن يهتم بالقضايا المصيرية، وأيضاً يجب أن يؤمن بفكرة ويسعى لتحقيقها، لافتة إلى أن الفنان يسعى دائماً إلى تكريس اللون والخدمة لخدمة الجمال والمحبة والإنسان؛ فالفنان حر طليق يختار ما يناسبه ليرسم ما يشعر أنه يتناغم مع مشاعره وينسجم مع تطلعات ريشته.

ويترك حرية الاختيار لأهوائه بدراسة دقيقة أثناء عملية تطبيق وبناء اللوحة في إطار المعايير الضرورية المتعارف عليها والمبنية على أسس وثوابت، كون الرسم وسيلة للتعبير عن أفكاره وتحريرها من القيود؛ لتخرج من الوجدان وتملأ فراغات اللوحة باللون، ثم تضفي متعة لا يشعر بها إلا الفنان.

يشعر المتلقي أمام لوحات الطويل بحيوية واندهاش وأناقة، إذ تملأها العديد من مفردات المواقع الأثرية والسياحية والبيوت القديمة التي تعشقها بكل إرثها الفلكلوري والتاريخي والجمالي، لأن شغفها بالفن اشتعل منذ طفولتها، عندما بدأت الرسم والتلوين باكراً، فحظيت بتشجيع من عائلتها في تطوير مساعيها الفنية شيئا فشيئا، وأظهرت قدرتها على التقاط العالم من حولها بصور ملائمة لأسلوبها في عالم التشكيل، لتعبر عن "نوستالجيا" الحنين للماضي، من خلال مجموعة رسومات لهذه المواقع الأثرية والسياحية التي تملأ الشوق الذي جاء مدوياً بالألوان والخطوط للحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لهذه المواقع على امتداد الوطن.

وتطمح الطويل الحاصلة على درجة البكالوريوس في علم المحافظة على الآثار من الجامعة الهاشمية بتفوق، وعلى دبلوم من معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، إلى إبراز هوية الحضارة الإنسانية، من خلال صياغة المعالم الرئيسة للمواقع الأثرية المفعمة بالحيوية، لتحتفي بأصالة الجذور، وفق ما قالت: "أرسم كل هذا الدمج للتراث والأصداء الرنانة للحضارة والإيقاع المتناغم للوجود المعاصر، حيث أدمج في كل لمسة جوانب الهوية الإنسانية في إطار التأثيرات، لأصوغ منها كياناً فنياً متعدد الوجوه لتبلور مفهوماً حقيقياً للإبهار البصري الذي يجسد تفاعلاً بين الألوان والأشكال، إذ تتشابك وتنسج قصصاً تم صياغتها بأسلوب جديد".

وتشير الطويل، في حديثها لـ"الغد"، إلى تأثرها بالطبيعة كمصدر إلهام ومحور أساسي ومهم في معظم أعمالها التي تتجلى في الأسلوب المتطور لتعبيراتها الفنية من خلال حتمية الاعتزاز بتراثنا الثقافي، وربطه بسلاسة مع الحاضر، وإثراء المستقبل المتنوع الواعد.

وتبين أهمية المشاركة في المعارض الخارجية التي نسجت علاقات مهمة في الفن التشكيلي والتي وصفتها بـ"المحورية للمضي قدماً في هذا الفن"، مشيرة إلى أنها رسمت بوحي من ألوان المواقع الأثرية والبيوت القديمة والتشكيلات الجيولوجية لوحات نابضة بالحياة لهذا المواقع باستخدام درجات الألوان الأرضية الدافئة والألوان الغنية الدقيقة التي تتوافق مع الثقافة المكانية، ما أدى إلى انعكاس للأهمية التاريخية لأسلوب الحياة ليضفي إحساساً بهياً للمواقع الأثرية والسياحية والبيوت القديمة.

وتوضح الطويل، وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، أن هناك أنواعا عديدة للرسم وكذلك خامات عدة تتيح للرسام أن يخرج المنظر بصورة رائعة تؤهله أن يحجز مكاناً بين الفنانين، كما أنه يتميز في الرسم بالفحم عن الألوان واستخدام أنواع أخرى من الأحبار، وأيضا برسم البورتريه.

ويشار إلى أن الفنانة التشكيلية لميس الطويل تعمل في مجال الفنون بتدريب وتدريس الرسم علمياً ونظرياً في عدة مواقع في الأردن من خلال دورات جماعية وفردية، ولديها لوحات معروضة للبيع، وترسم بورتريهات أو abstract أو طبيعة، ولديها ميول كبيرة لرسم الآثار، بالإضافة إلى لوحات مختصة بآثار الأردن.













