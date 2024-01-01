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من هو اليهودي؟ للمسيري يتناول الأطروحات والصراعات الصهيونية

1/1/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان– يقول المفكر العربي وعالم الاجتماع المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه "من هو اليهودي؟"، الصادر عن دار الشروق مصر، في كلمة على غلاف الكتاب: "إن التجمع الصهيوني في فلسطين المحتلة يواجه منذ تأسيسه في العام 1948 قضية دينية/ سياسية مركبة الأبعاد متعددة المستويات، هي قضية الهوية اليهودية وتعريف اليهودي التب يشار إليها في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي والغربي، بعبارة (من هو اليهودي؟). ويحاول الكتاب أن يلقي الضوء عليها فيتناولها من منظور تاريخي واجتماعي وسياسي وديني".
ويشير المسيري إلى أن الكتاب يبدأ بعرض تاريخي لظهور الهويات اليهودية المختلفة في أنحاء العالم النابعة من الواقع الحضاري للمجتمعات التى يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها. ثم يقدم الكتاب خريطة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر، وضمن ذلك الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة والتعريف الديني الأرثوذكسي للهوية اليهودية. ثم يعرض الكتاب بعد ذلك الأطروحات الصهيونية التي تنطلق من ادعاء ليس له ما يسانده فى الواقع وهو أن اليهود شعب واحد، وأن الصهيونية هى القومية اليهودية. ثم يبين كيف أن الواقع الإثني والعرقي للمستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة ويهود العالم خارجها، يتحدى هذه الأطروحات ويبين طبيعتها الاختزالية وكذبها وزيفها.
سؤال "من هو اليهودي"، كما يبين المسيري: يثار داخل الكيان الصهيوني. ويعبر هذا السؤال عن فشل الإسرائيليين فى تعريف "الشخصية اليهودية"، أو "الهوية اليهودية"، ومصطلح "الشخصية اليهودية" يفترض أن ثمة شخصية قومية يهودية ذات سمات مميزة وثابتة. أما مصطلح "الهوية اليهودية" يعني أن ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يَسِم أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا ويمنحهم شخصيتهم اليهودية المحددة. الشخصية أو الهوية هي نتاج تفاعل بين مجموعة من البشر ومركب من الظروف التاريخية والبيئية الثابتة على مدى زمني معقول، وهو الأمر الذى لم يتوفر إلا للعبرانيين.
المسيري يقول في مقدمته للكتاب: "إنه في شهر أبريل من العام 1997، أوردت وكالات الأنباء الخبرين وهما: أولهما أن السلطات الإسرائيلية تتوقع أن تشهد مدينة القدس اضطرابات وعمليات إلقاء حجارة.. ولن يجيء إلقاء الحجارة من جانب الفلسطينيين هذه المرة، وإنما من جانب اليهود المتدينين. والمكان المتوقع حدوث الاضطرابات فيه هو شارع بار إيلان، وهو أحد الشوارع الرئيسية في القدس الغربية ويمتد من وسط المدينة إلى شمالها ويمر بوسط حي "مياشعاريم"، ويعيش فيه اليهود الأرثوذكس الذين يحكمون على نسائهم وبناتهم أن يلبسن الملابس المحتشمة الفضفاضة، وأن يغطين شعرهن بواسطة "ايشارب"، كما يحرصون على الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وأيضا في المدارس والجامعات.
أما الخبر الثاني، فهو كما يقول المسيري: "إن الإذاعة الإسرائيلية تأكد أن جنديا يهوديا أثيوبيا تابعا لإحدى الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي طرد من عيادة من قبل ضابط أدلى بعبارات عنصرية. وأوضحت الإذاعة أن "الجندي التابع لوحدة جولاني كان منذ شهر من الخدمة في قطاع جبل حرمون وقام ضابط بطرده من العيادة مؤكدا أمام طبيب عسكري ،وعدد من الممرضات أن (السود لا يحق لهم العلاج)". وأضاف الضابط مخاطبا العاملين في العيادة (ينبغي تعليق لافتة عند المدخل توضح أن دخول السود ممنوع. هكذا كانت العادة المتبعة عندنا في المستوطنات".
ويرى المسيري، أن الخبرين هما جزء من نمط عام في الأخبار المماثلة، التي ألفها قراءُ الصحف الإسرائيلية ومراقبو المشهد الإسرائيلي. وهما يثيران قضية تبدو غاية في الخطورة والأهمية، هي قضية الهوية، الدينية والإثنية، اليهودية "والتي يشار إليها في الخطاب السياسي والإعلامي، الإسرائيلي والغربي، بعبارة (من هو الهيودي؟)، مبينا أن الصهيونية طرحت نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي، وأعلنت أنها، في واقع الأمر هي القومية اليهودية، وأن اليهود شعب واحد يندرج داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية، وأن ثمة تاريخا يهوديا واحدا يدورون جميعهم في إطاره.
ويتابع المسيري: من هذا المنطلق تزعم الصهيونية أن الشعب اليهودي هو شعب منفي، تربطه علاقة أزلية بأرض الميعاد، أي أرض فلسطين، وأن أرض فلسطين نفسها، خالية جرداء تنتظر وصول بعض أعضاء هذا الشعب. ثم طرح الصهانية الحل الصهيوني للمسألة اليهودية وهو "نقل أعضاء الشعب اليهودي المنفي الذي لا أرض له، إلى أرض جرداء لا يعيش فيها أحد، فيوطنوا فيها وليؤسسوا عليها الدولة اليهودية الصهيونية، أي أنهم طرحوا الشعار الصهيوني الإرهابي (أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض). ثم أسست الدولة الصهيونية، الاستيطانية الإحلالية، بالفعل، وتم تشريد الشعب، وبدأ مسلسل العنف الذي لم ينته بعد، والذي لا يمكن أن ينتهي طالما بقيت بنية الظلم الصهيونية. وما بين بنية القمع الصهيوني ومقاومة العرب لها، نشب الصراع العربي الصهيوني.
ويتحدث المسيري عن صراعات تنشب داخل الدولة الصهيونية. بين الصهاينة أنفسهم بشأن الهوية القومية لسكان هذه الدولة اليهودية. يقول: "نشب صراع بين دعاة الصهيونية الدينية ودعاة الصهيونية العلمانية، بشأن مصدر يهودية اليهودي: هل هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي، أم أنه الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي المقدس؟"، كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب، وطرح السؤال الآتي: هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده، أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود العالم كافة بما في ذلك السفارديم والفلاشة؟ وقد تم إرجاء حسم الخلاف، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتا لكل أعضاء الجماعات اليهودية، بكل تنوعهم الحضاري وانعدام تجانسهم العرقي، على أنه (اليهود)، أو (الشعب اليهودي)، يشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلافة.
ويرى المسيري، أن حالة اللاحرب واللاسلم الهلامية، ظلت سائدة حتى إقامة الدولة حين صدر قانون العودة الصهيوني الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استنادا إلى "يهوديته"، التي لم يتم تعريفها وتم وضع قضية الهوية اليهودية "وقضايا أخرى مثل (الشخصية اليهودية)"، و"وحدة الشعب اليهودي"، على المحك.
وخلص المسيري، إلى أن الصهيونية تطلب من اليهود الالتفاف حولها ودعمها، وباسم هذه الهوية اليهودية المزعومة تقوم بضم الأراضي، كما أن الفشل في تعريف اليهودي يضعف مقدراتها، بل ويضرب أسطورة الشرعية الصهيونية في الصميم، ومن هنا إصرارهم على ما يسمونه "تهويد"، كل شيء في فلسطين "التاريخ، والآثار واسماء القرى والمدن وأخيرا تغيير اسمها هي نفسها، فتصبح فلسطين، بعد غزوها واحتلالها والاستطان فيها، "إسرائيل"، وتتسع وتزيد وتُسمى أراضي الضفة الغربية "يهودا والسامرة".

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