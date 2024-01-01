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إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد.. فيلم أردني يناقش قضية عالمية

1/1/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- يطرح المخرج أمجد الرشيد في الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" قصصا وحكايات إنسانية متشابكة عن حياة المرأة الأردنية والعربية، وتساؤلات تتسم بالمباشرة والجرأة أيضا في مواجهة العادات والتقاليد السائدة.
وتمكن الرشيد من أن يقتنص للفيلم جائزتين في الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي، إلى جانب مشاركته في عدد من المهرجانات العالمية وعرض فيلمه لأول مرة عربيا ضمن النسخة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.
جرأة الطرح
تتقاطع أحداث "إن شاء لله ولد" بين نموذجين يمثلان المرأة العربية؛ نوال بطلة الفيلم التي تعيش في عمّان، وتجد أن حياتها مهددة بعد فقدان زوجها، ومحاولات شقيقه تقاسم الشقة التي تؤويها مع ابنتها الصغيرة، فتصبح ممنوعة من حقها في امتلاك ميراثها، وبين لورين ابنة العائلة الثرية التي تعمل نوال ممرضة لجدتها.
وتعاني لورين من تعنيف زوجها ورفض أسرتها الانفصال والقوانين الدينية التي تمنع هذا الطلاق، فكلاهما تعاني القيود المجتمعية والتمييز الذكوري، ومن هنا تنطلق الحكايات التي تجمعهما، حيث تحاول لورين الإجهاض لرفضها الإنجاب من زوج لا تحتمل الحياة معه.
لم ينكر المخرج أمجد الرشيد، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن البعض نصحه بالحذر لجرأة طرح مثل هذه القضية، لأنه يرى أن المجتمعات العربية التي تمر بفترة حساسة لا بد من أن يتاح لها حرية التعبير وطرح الأفكار دون مخاوف.
وتابع أنه لا يريد أن يكون بطلا أو يقدم مواضيع تثير جدلا، ولكنه طرح قضية تهم مجتمعا بأكمله بحاجة لإعادة تقييم كثير من الأشياء من عادات وتقاليد وقوانين والتفكير إذا كانت مناسبة لوقتنا الحالي، فالهدف الأساسي هو ترك مساحة تفكير للمتفرج، ومن خلال التفكير يمكن الوصول إلى مجتمع أفضل.
لغة حوارية مباشرة استخدمها "الرشيد" لدعم قضيته، منها المواقف بين البطلة وشقيق زوجها المتوفى حين تسأل عن اختلاف الأمر إن كانت أنجبت ذكرا. ويقول "الرشيد" إن هذه الحوارات الموجودة في الفيلم شاهدها وسمعها في الواقع، فحرص على نقلها مثلما تُحكى، وأسهم الأداء التلقائي وغير المتكلف في ظهور العمل باعتباره أقرب للواقع، إلى جانب أماكن التصوير التي عبرت عن الطبقة التي تعيش على هامش المجتمع.
نصف مجتمع معطل
ونقلت مشاهد العمل إلهام الواقع وذكاء صنّاعه في إنشاء بناء درامي يتصاعد، حين تلجأ البطلة إلى ادعاء حملها في محاولة لكسب الوقت، قبل أن يتحول هذا الادعاء إلى حقيقة ونهاية مفتوحة.
أما المخرج الأردني أمجد الرشيد، فقرر أن يتحدى برسالته في الفيلم الجملة الشائعة بأن المرأة نصف المجتمع، فيقول: "نحن ندعي أن المرأة نصف المجتمع، وقد أردت أن أتحدى هذه الأفكار، فكيف يمكن أن يكون نصف المجتمع معطلا وغير حاصل على حقوقه؟ القضية هنا لا تخص المرأة وحدها، فهي قضية مجتمع بشكل أشمل وأعم، هى قصة اجتماعية عن مجتمع يعاني أزمات".
نجاح خارج الحدود
جلبت القضية المحلية اهتماما عالميا حين عبرت عن أزمة تخص المرأة عالميا، وظهر ذلك في المحافل والمهرجانات العالمية، فكان أول فيلم أردني يشارك في مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزتين من المهرجان، بجانب تمثيله للأردن في القائمة الطويلة للأوسكار.
يقول الرشيد "إن هذا التطور الملحوظ في السينما في الوطن العربي والأردن هو نتاج الوعي، فالعالم أصبح مكانا واحدا وقضايا مشتركة، فالقضية لمست بشكل أو بآخر النساء في العالم الغربي أيضا واللاتي يعانين من قوانين أخرى، مثل حصولهن على رواتب أقل من الرجال، على سبيل المثال، ففيلم "إن شاء لله ولد" يحكي عن حيثية تخص مجتمعنا لكن تنعكس على العالم كله".-(الجزيرة نت)

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