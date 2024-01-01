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أمنيات العام 2024 تنضج والأحلام يتسيدها الأمن والسلام

1/1/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- على غير عادتهم في كل عام، تغيب الأجواء الاحتفالية مع دخول عام جديد، فعائلة أبوخالد وسط ازدياد وتيرة العدوان الغاشم على قطاع غزة، لم تعد أمنياتها وطموحاتها كالسابق، مع انخفاض سقف الأحلام بل انهدامها في أحيان كثيرة.
كانت أمنيات بسيطة على استحياء وأحلاما متوقفة مع "غصة غزة" التي سيطرت على المشهد هذا العام، فأصبح كثيرون يحجمون أمنياتهم و"لا يريدون شيئا"، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
في مشهد يتكرر في جلسات العائلات، يكمن الحديث حول أمنيات العام الجديد، لتكون الأمنية السائدة هي تحقيق السلام والعدالة والانتصار لغزة، في حين غابت عن هذه الأحاديث الأحلام الكبيرة والأهداف البعيدة وأمنيات غير منطقية كان يتمناها كثيرون رغم معرفتهم أنها قد لا تتحقق، لكنهم كانوا يؤمنون بأن التمني حقهم المشروع. أما اليوم، وفي ظل أحداث غزة، أصبحت الأحلام والأمنيات ناضجة وأكثر واقعية.
وفي العمل، أطلقت ليلى سؤال العام الجديد المعهود على صديقاتها في العمل نهاية كل عام، ليتشاركن الأمنيات والأحلام الشخصية والعائلية، يشجعن بعضهن بعضا ويتمنين الأفضل.
بيد أن أمنيات ليلى وصديقاتها هذا العام كانت مختلفة تماما وأكثر نضجا، ولم تكن الإجابة عن سؤال ليلى سريعا، وباندفاع كالعادة، بل سبقه لحظة صمت، انتهت بإجابات تفاوتت بين تمني السلام ونصرة غزة، في حين تمنى آخرون ألا يعيشوا لحظات خذلان وفقد جديدة أو شيئا أسوأ مما يعيشونه هذا العام.
مع مرور الوقت واستمرار الكثير من الأحداث المؤسفة التي يشهدها العالم ابتداء من سورية مرورا بالسودان وانتهاء بغزة، يؤكد خالد التميمي "أن النفس طابت عن كل شيء حتى عن الحلم.. كبرنا حتى صرنا نعتقد أن الحلم لم يعد لنا"، متابعا أن ما يحدث جعل الكثيرين يهرمون قبل أوانهم، وكذلك أحلامهم هرمت وأصبحوا يرون أن ما يتطلبه العيش بواقع آمن هو الحلم والأمنية، فقد نضج الجميع وأصبحوا لا يتمنون سوى ألا يكون الآتي أسوأ أو أقسى.
لم يغير العدوان الغاشم على قطاع غزة الموازين السياسية في العالم، بل غير أيضا نفوس الكثيرين وطريقة تفكيرهم، أحلامهم وأمنياتهم، نضجت عقولهم ومشاعرهم أيضا، أصبحت الأولويات بعد حرب غزة مختلفة وأمنيات العيش بالأمن والأمان هي أعظم ما يتمناه الكثيرون.
أعوام جديدة بلا حزن ولا فقد، مليئة بالحب والسلام، خالية من الخذلان والصدمات وأمنيات التحرير لغزة، وعام جديد بلا حروب ولا دمار، ما تداوله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي على أعتاب العام الجديد.
فيما توحدت الأمنيات على أعتاب العام الجديد حول العالم الذين دخلوا الساعات الأولى من الأول شهر كانون الثاني، وهم يطالبون بوقف إطلاق النار بمشهد استثنائي لم يره العالم من قبل، فقد غابت الاحتفالات في كثير من العواصم العالمية، إلا أن المتظاهرين ملأوا الشوارع حول العالم ليدخلوا العام الجديد وهم يهتفون لغزة وأهلها.
اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، يشير، بدوره، إلى أن الحياة بطبيعتها متنوعة ومتغيرة، وفيها الخير والشر والسعادة والحزن والبكاء والابتسامة وكثير من التناقضات، وهنا تنطلق رؤية الحياة بشكلها الحقيقي.
ويلفت، بدوره، إلى ضرورة النظر إلى الحياة بإيجابية ومرافقة الأمل وأن يكون التفاؤل الوجه الذي نعبر فيه عن كل شيء، لأن كل ما يحدث للإنسان في النهاية هي من رب العالمين، مبينا أن تفكير الإنسان بإيجابية مهم لتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة، في حين أن التفكير بطمع وأنانية ونرجسية يحول الأمر إلى دمار وخراب وحروب.
ما يحدث اليوم، بحسب مطارنة، جعل العالم مشحونا بالغضب والدمار والقتل والحرب التي لا تنتهي، وأصبح السلام والأمان حلما نتيجة لأطماع الإنسان الذي لم يوفر جهدا في أخذ حقوق غيره والاعتداء على الآخرين وغياب الحرية والعدالة بمفهومها الحقيقي وانعدام الصدق بأشكاله كافة. ويقول مطارنة "نحن اليوم في عالم تحكمه جهة واحدة يشغل أدواته وإمكانياته للسيطرة على الدول الأخرى"، واستغلال ثرواتها وطاقاتها، وهذا ما جعل الوطن العربي فريسة سهلة، وظهرت الفتن والنزاعات التي ألقت بظلالها اجتماعيا وسياسيا أيضا.
هذه الإسقاطات مجتمعة، بحسب مطارنة، جعلت المواطن العادي هو الضحية، وهو الذي يعاني الإحساس بعدم الاستقرار، فالناس في غزة اليوم يفقدون الأمن النفسي والاستقرار والسلام المجتمعي بسبب خشيتهم من شبح الموت والدمار وإصابتهم بخيبات الأمل المتتالية من الصمت وعدم التحرك لنصرتهم، وكذلك الأجواء المشحونة في السودان وغيرها.
عندما يفقد العالم السلام والأمان يفقد فيه الإنسان الاستقرار النفسي، وبالتالي يفقد معنى السعادة والطمأنينة والهدوء والاستقرار والسلام المجتمعي، ويتأثر سلبا بآماله وأحلامه وطموحاته، وتصبح هناك أمراض نفسية كبيرة وقلق وتوتر.
وفي العادة، نتائج أي حروب، بحسب مطارنة، أمراض نفسية ومشكلات اجتماعية يصاب فيها الكبار والصغار مع أهمية العيش على الأمل والتفاؤل والإقبال على الحياة بأمل وحب رغم كل شيء.

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