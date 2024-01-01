مسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجمع النقابات دعما لغزة الاربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تنفذ نقابة المحامين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء مسيرة للمحامين من قصر العدل باتجاه مجمـع النقابات المهنيـة.
ودعت النقابة منتسبيها للمشاركة في المسيرة بارتداء روب المحاماة، والمشاركة في الوقفة الإحتجاجية في مجمع النقابات بنهاية المسيرة.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن المسيرة تأتي بالتزامن مع مسيرات مماثلة تنفذها نقابات المحامين العربية ومحامي الوطن العربي بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وذلك دعماً للحق الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال ضـد شـعبنا الفلسطيني البطل.
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