على سيرة 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يروي نبيل أبو عطا حكاية 2023، العام المنصرم
المليء بالأحداث الدامية، آخرها حرب الإبادة الجماعية على غزة.
كان 2023 مليئا بالأحداث والفعاليات على
الصعد السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والرياضية والمجتمعية، وشهد كوارث دامية
وأحداثا دراماتيكية.
2023 كان عامًا استثنائيا ومفصليًا من حياة الناس.
MENAFN01012024000072011014ID1107674381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.