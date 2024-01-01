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على سيرة 2023

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يروي نبيل أبو عطا حكاية 2023، العام المنصرم المليء بالأحداث الدامية، آخرها حرب الإبادة الجماعية على غزة.


كان 2023 مليئا بالأحداث والفعاليات على الصعد السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والرياضية والمجتمعية، وشهد كوارث دامية وأحداثا دراماتيكية.

2023 كان عامًا استثنائيا ومفصليًا من حياة الناس.

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