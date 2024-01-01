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نقص الاختصاصات واكتظاظ المستشفيات أبرز معضلات الصحة

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - فيما شهد العام 2023 تحديات ومعيقات في عمل وزارة الصحة، حققت الوزارة العديد من الإنجازات والاستراتيجيات والبرامج.
وكان من أبرز معضلات وزارة الصحة؛ التأمين الصحي الشامل، ونقص الاختصاصات والأدوية في مستشفيات ومراكز الوزارة، إضافة إلى الازدحام في المستشفيات والمراكز وزيادة الطلب على خدماتها.
كما يبرز من المعيقات في عمل الوزارة؛ تجميد المجلس الصحي العالي، وحالة الفوضى في إجراءات تراخيص المراكز والمؤسسات وضعف الرقابة عليها.
وكانت الوزارة أطلقت العام 2023 استراتيجيتها للأعوام 2025-2023، وواصفة إياها بأنها استراتيجية عصرية قابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة.
وتعد هذه الاستراتيجية الأولى بعد جائحة كورونا، وجاءت تماشيا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مواءمتها مع خريطة تحديث القطاع العام، ومواكبتها للالتزامات الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها كافة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.
ويفترض في الاستراتيجية الجديدة أن تواكب المتغيرات التي يشهدها الأردن والعالم، من حيث تبعات جائحة كورونا، وآثار التغير المناخي والبيئي، والتغير النوعي للمراضة والأمراض وعوامل اختطارها، والتغير في نهج التخطيط الصحي في العالم من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية، وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحاول وزارة الصحة تطوير العمل بالرعاية الصحية الأولية، باعتبارها نقطة الدخول للنظام الصحي، وتبني نموذج الطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة.
وتعكف على متابعة الأمراض السارية والسعي لإدخال مطاعيم جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلا عن صحة كبار السن والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية.
ووفقا لاستراتيجية الوزارة، فإنها تعكف على إنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعمل على تحسين البنى التحتية لعدد آخر من المراكز الصحية، والمستشفيات القائمة، وصيانتها، وتحديثها.
كما تقوم بإعداد مخطط شمولي لمستشفى البشير، وتوفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات، والعناية بملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له، بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، فضلا عن استكمال حوسبة مستشفياتها ومراكزها الصحية ورقمنة العديد الخدمات الصحية المقدمة.
ومن أولويات عمل الوزارة كذلك؛ تحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بحيث يتم تطوير خطط طوارئ ذات معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة، وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة، والتوسع في خدمات التأمين الصحي وشمول فئات جديدة، بحيث تتم زيادة أعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بمن فيهم فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خريطة طريق واضحة المعالم للوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030.
وتركز وزارة الصحة على الموارد البشرية باعتبارها محورا أساسيا في عملها، وعلى تحسين إجراءات الاستخدام الأمثل والفاعل لها، وبناء على الاحتياجات الفعلية وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وتطوير أوصاف وظيفية محددة، علاوة على التوسع في برامج الإقامة والابتعاث وبناء القدرات للكوادر كافة، ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر، وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.
وتعمل الوزارة على التوسع في تقديم خدمات جراحة القلب والقسطرة في مستشفيات عدة؛ حيث تم البدء بمستشفى الجراحات التخصصية في مستشفى البشير، ومستشفى الحسين/ السلط الجديد، وأيضاً يتم العمل على توفير هذه الخدمات في مستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى الطفيلة، ومستشفى الأميرة بسمة.

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