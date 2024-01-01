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زيادة موازنة ذوي الإعاقة بقيمة 900 ألف دينار

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - رفعت الحكومة موازنة المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة للعام الحالي بفارق 919 ألف دينار، لتصبح 5.060 مليون للعام الحالي، بعد ان كانت 4.141 مليون للعام الماضي.
وكانت أبرز الفروقات ظهرت بزيادة مجموعة تعويضات العاملين 114 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين والشواغر المتبقية والإحداثات الجديدة، إضافة إلى زيادة مجموعة استخدام السلع والخدمات 59 ألفا، فضلا عن زيادة مجموعة النفقات الأخرى 43 ألفا، لتمكين المجلس من تغطية تكاليف شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة، والمتطوعين، وزيادة النفقات الرأسمالية 703 آلاف، لتمكين المجلس من تنفيذ خطته الاستراتيجية.
ويعمل المجلس، على تعزيز منظومة العيش المستقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتقديم الدعم لهم (مشورة النظراء)، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبدائل الإيواء.
كما يؤهل الكوادر العاملة بالمراكز النهارية الدامجة بموجب المادة (28) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتطوير مجالات ومعايير الاعتماد، بما يخدم تطبيق أفضل الممارسات.
ووفقا لخطة عمله للعام الحالي، سيعمل المجلس على مساندة ودعم شركائه لتعزيز منظومة العيش المستقل، وحقوق ذوي الإعاقة، والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة وبناء الشراكات الفاعلة لتمكينهم وتعزيز حقوقهم في مناحي الحياة كافة.
كما يقدم الدعم الفني لمؤسسات القطاعين العام والخاص، لتوفير لغة الإشارة للأشخاص الصم، والدعم الفني لوزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، لتهيئة المواقع السياحية والأثرية، وتدريب العاملين في السياحة، على متطلبات وصول ذوي الإعاقة للمواقع السياحية، بتطوير خطط وبرامج التدريب المتعلقة بحقوق وقضايا ذوي الإعاقة، وتطوير برامج لهم في معاهد التدريب المهني، إلى جانب توفير الترتيبات التيسيرية للصم الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وتضمين حقوق ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالي، وتطوير 3 مدارس من القطاع الخاص، لتكون ريادية دامجة.
وفي الإدارة والخدمات المساندة لحقوق ذوي الإعاقة، يدعم المجلس منظماتهم، ليكونوا قياديين في المجتمع، وتحقيق بيئة دامجة ومعززة لحقوقهم، وإعداد دليل إرشادات حول كيفية معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما ينتج ويطور أفلاما، تراعي النوع الاجتماعي بناء على دليل الإرشادات، ويشكل لجنة من ذوي الإعاقة للمرأة بالمجلس، مختصة بالنظر في قضاياها، وتنفيذ نتائج وتوصيات التقرير السنوي لرصد أوضاع ذوي الإعاقة وحقوقهم الذي يصدره المجلس مع الجهات ذات العلاقة. ويقترح المجلس، وفقا لخطته السنوية، السياسة العامة لحقوق ذوي الإعاقة، ووصولهم للخدمات، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقته عليها، ووضع خطط وبرامج لتنفيذها، واقتراح قوانين وأنظمة ذات صلة بمهام المجلس، وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية بوضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق ذوي الإعاقة.

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