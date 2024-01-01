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خلافات الكابينيت الصهيوني حول حرب غزة تعصف بمستقبل نتنياهو السياسي

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- فيما يتحدث الاحتلال الصهيوني عن المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تتمثل بإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، وسحب جنود الاحتياط، رأى مراقبون بأن هذه المرحلة، تمثل سببا لخلافات في حكومة الكيان بين الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس من جهه، ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو من جهة ثانية.
ورجح هؤلاء في حديثهم لـ"الغد"، أن تودي تلك الخلافات بتماسك الائتلاف الهش في حكومة مجلس الحرب، ما سينعكس على المشهد الداخلي المتصدع في الأصل للكيان، جراء الحرب على قطاع غزة وقضية الأسرى الموجودين في قبضة المقاومة الفلسطينية.
ومنذ تشكيل مجلس الحرب- الذي يرأسه المتطرف نتنياهو، ويضم وزير دفاع الكيان يوآف غالانت، وغانتس- تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية لوجود خلافات وفي أكثر من مناسبة بين نتنياهو وغالانت من جهة ونتنياهو وغانتس من جهة أخرى بشأن إدارة الحرب وملف الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.
ووفق وسائل إعلام عبرية، رفض غالانت وغانتس المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو السبت الماضي.
مؤخرا، تصاعد الحديث في الكيان عن عدم واقعية الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية للحرب على غزة، مع استمرار الخسائر التي يتكبدها جيش الكيان في أنحاء القطاع، ومواصلة فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" في التصدي للقوات المتوغلة، وكذلك في إطلاق الصواريخ على المستوطنات والمدن الصهيونية.
من جهته يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، رغم أنهما في حكومة الحرب (غانتس ونتنياهو)، واتفاقهما سياسيا على القضاء على حماس، إلا أن العديد من القضايا ما تزال تعمق الخلاف بينهما، مشيرا إلى أن غانتس يعد منافسا رئيسا لنتنياهو على منصبه الحكومي.
واضاف إن "الخلاف بينهما ليس وليد اللحظة بل له جذور سابقة"، موضحا أن هناك انقساما راهنا في مجلس الحرب بشأن مسار العمليات في غزة، فهناك من يرغب في الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات، بينما يدعو وزير الدفاع لمواصلة مرحلة الحرب عبر كثافة عالية لعدة أشهر أخرى.
وتابع: أبرز النقاط الرئيسة للخلاف بين نتنياهو- قادة الجيش تتمثل حاليا في كيفية الانتقال للمرحلة الثانية من الحرب، بخاصة أن مستقبل نتنياهو السياسي يعتمد على نتيجتها الراهنة، وبالتالي فإن واحدة من القضايا الرئيسة للخلاف الراهن هي أنه يريد إلقاء اللوم بشأن عملية طوفان الأقصى على قادة الجيش وعدم استعدادهم لمنعها، وبالتالي يخرج سالما حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، هناك تبادل اتهامات بين المستويين السياسي والعسكري للكيان منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو أمر ظهر للعلن في الكثير من المواقف، ما أثار تساؤلات عديدة، بشأن مستقبل العلاقة بينهما وتأثير ذلك على الحرب.
وتابع، إن الخلافات تتصاعد داخل مجلس الحرب حول إدارة المعركة على غزة، وملف الأسرى الصهاينة، بخاصة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كشف عن خلافات عميقة مع غانتس، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هليفي، انسحب من الجلسة الأخيرة للكابينت الأمني والسياسي، إثر اتهامات وجهتها له وزيرة المواصلات ميري ريغيف.
وأضاف "نتنياهو وغالانت، يريان أن المرحلة الحالية من القتال من أصعب المراحل، ويجب أن تستمر بضعة أسابيع مقبلة حتى تبلغ أهدافها، أما غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فيذهبان إلى أن الجيش عليه أن ينتقل إلى المرحلة التالية من العمليات العسكرية في القطاع".
بدوره، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، يوما بعد يوم تتعقد مهمة جيش الاحتلال في غزة، ومع فشله في تحقيق أي من أهدافه المعلنة تنقسم الآراء داخل الكيان وتتراجع الثقة بين مسؤولي الاحتلال، لا سيما داخل مجلس الحرب الذي يشكل كل من نتنياهو وغالانت وغانتس، بنيته الأساسية.
وأضاف "كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن نشوب خلافات وسجالات كلامية حادة بين مسؤولين في الحكومة أثناء اجتماع وزاري، إثر مطالبة ريغيف، بفتح تحقيق مع هاليفي ورئيس شعبة المخابرات واتهامهم بالتسبب في تسريب معلومات عن اجتماعات الحكومة"، موضحا أن الخلافات عصفت بشكل واضح وجلي بمجلس الحرب وظهرت للعلن بعد رفض غالانت وغانتس مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي حول غزة.
وتابع، تلك الحادثة ليست الأولى، فقد سبق وأن رفض غالانت الظهور في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، لأسباب قال عنها الأخير إنها خاصة، فالخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش، وبالأخص غالانت كبيرة، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس الحرب أن نتنياهو يقود العدوان على غزة لإنقاذ مستقبله السياسي.
وقال إن أكثر ما يخيف نتنياهو في هذه الأيام هو استقالة غانتس وأيزنكوت من مجلس الحرب مما يهدد بانهياره، موضحا أن نتنياهو بدا وحيدا في مؤتمره الصحفي السبت الماضي، ليعلن أنه سيواصل حربا ستستمر شهورا، بالرغم عن تعرضه لضغوط دولية لإنهائها، فيما تزامن المؤتمر مع تظاهر آلاف الصهاينة مطالبين بإعادة أسراهم من غزة.

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