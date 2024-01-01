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2023: خطوات ملكية تسرع تحقيق منجزات تطوير وتحديث القطاع العام

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - 11 لقاءً لجلالة الملك عبدالله الثاني، مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومتابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام، أي بمعدل لقاء واحد شهريًا تقريبا، ما انعكس على سرعة العمل وإنجازه في التطوير والتحديث، لينتهي العام 2023، ويلمس متلقو الخدمة العامة الأثر، بأن تنجز معاملتهم في 5 دقائق، وأيضا، قد تُنجز عن بُعد، ومن أي دولة في العالم.
جلالة الملك، تابع مسار عمل خطة تطوير وتحديث هذا القطاع أولًا بأول، ولم يتوقف عن عقد اللقاءات الملكية مع الجهات المعنية كل في مجال اختصاصها، منذ مستهل العام الماضي، كما لم تكن هذه اللقاءات هي الوحيدة لجلالته، بل سبقها لقاءات وخطط إستراتيجية مكثفة، فجلالة الملك لم يتوقف عن متابعة تنفيذ كل أولوية وضعتها السلطة التنفيذية، ولم يبق من الأولويات مع نهاية العام، إلا القليل، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز فيها الـ80 %.
ففي كانون الثاني (يناير) 2023، اطلع جلالته على عرض تفصيلي عن خطط إنشاء مدينة جديدة، من المزمع إقامتها على بعد حوالي 40 كم عن وسط العاصمة عمان و31 كم عن مدينة الزرقاء، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام.
ووجه جلالة الملك حينها الحكومة، الى تشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين وخبراء من مختلف القطاعات، للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة، لتكون أنموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد والطاقة والمياه والبيئة.
وفي شباط (فبراير)، اطلع جلالة الملك، على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته، مؤكدًا ضرورة وضع آلية متابعة واضحة لتنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.
ولفت جلالته إلى أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية عبر دمج بعض الوزارات واضحة، لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية، مشددا على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام عبر برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وضرورة التوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين.
وأكد جلالته أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين، والاستجابة السريعة لأي تساؤلات قد تُطرح، منبها إلى ضرورة أن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة، منوهًا بضرورة التوسع في تجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، بخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين حول إنشاء مركز الخدمات في منطقة المقابلين، وأن هنالك قصص نجاح، لا بد من تسليط الضوء عليها وبث الرسائل الإيجابية.
وأكد جلالة الملك في شباط (فبراير) 2023 أن مجلس الأمة بشقيه، شريك أساس في مسارات التحديث الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وأن على جميع المؤسسات العمل للسير إلى الأمام في متابعة إنجاز تلك المسارات وتنفيذها، من أجل مستقبل الأردن.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، أكد جلالته، أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، موجهًا الحكومة إلى التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية، المعنية بالحماية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية، وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.
وفي الشهر ذاته، أكد جلالة الملك، أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع، مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي بتنفيذها، لافتًا أثناء اطلاعه، على مستجدات تنفيذ الخريطة، لأهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، لمتابعة التقدم بتنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.
وبين جلالته، أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، وضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم، بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية واضحة لنقل المعرفة والتدريب بين الموظفين في مكان العمل، مع التركيز على تدريب الموظفين الجدد.
وأكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في السياق ذاته، أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية بنجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث بشكل عام التي تشمل أيضا السياسية والاقتصادية، مشددا على أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات في تنفيذ البرنامج، والعمل بجد للحصول على نتائج الإيجابية ليلمس أثرها المواطنون.
كما بين رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، أنَّ نسب الإنجاز في أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام الــ51 التي حددتها الحكومة للعام 2023، يسير معظمها وفق الجدول الزمني المخطط له، وينفَّذ جزء منها بالشراكة مع مانحين دوليين.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الحكومة بصدد إقرار إستراتيجية الموارد البشرية 2023 – 2027 التي ترتكز على 4 محاور رئيسة، وتهدف بشكل أساس لإيجاد كفاءات حكومية جاهزة للمستقبل وقادرة على الارتقاء في تقديم خدمات محورها المواطن.
وفي حزيران (يونيو) أشار جلالة الملك لأهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة والأجهزة الأمنية ومجلس النواب، لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع بتشاركية بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام.
وبين جلالته ضرورة إعداد خطة تواصل شاملة وفاعلة تستهدف المواطنين، بخاصة الموظفين في القطاع العام وطلبة الجامعات، لتسهيل أي قرارات ستتخذ خلال تنفيذ خطة التحديث.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، حث جلالة الملك على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون.
وأشار جلالته إلى أن الديوان، من أهم الأجهزة الرقابية، كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبينًا أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وشدد على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.
وفي تشرين الأول (اكتوبر)، اطلع جلالة الملك على سياسة التعليم العالي الجديدة، لقبول الطلبة، مؤكدًا ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.
وأكد أهمية الاستمرار بتطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل، وإعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، والتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.
وفي الشهر ذاته، طلب جلالة الملك ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة، والاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ورفع كفاءة كوادرها، والمضي في التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها.
وألقى جلالته تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب وقال "لقد قطعنا شوطا مهما على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل".
وأضاف جلالة الملك "وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير".
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تابع جلالة الملك، مستجدات عمل الحكومة بتنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام، مبينًا ضرورة الاستمرار في شرح الخريطة للمواطنين وأهميتها في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.
ولفت جلالته إلى أهمية انتهاء الحكومة من الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة، نظرا لدورها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.
وحث جلالة الملك، على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الواردة في الخريطة، بخاصة أن هنالك أنشطة يجب تنفيذها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.
على أرض الواقع، ومع نهاية العام 2023، أعلنت الحكومة أمام جلالة الملك بعد عام من العمل، أنَّها أنهت تنفيذ 32 أولوية لهذا العام و16 أولوية قيد التنفيذ وتأخر العمل في 3 أولويات، ليكون المجموع 51 أولوية، هي التي أعلن عنها مع مع بداية العام 2023.
وبدأت الحكومة بوضع خطة تواصل، لتوضيح الآلية التي سيجري اتباعها بالتعيين في ضوء وقف استقبال الطلبات لمخزون ديوان الخدمة المدنية، مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ بدأ العمل بهيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المخولة بهذا الخصوص.
وأقرَّت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وأنجزت مراحل متقدمة في مشروع الباص السَّريع، واستمرت في افتتاح مراكز الخدمات الحكومية الشَّاملة وأصبح بإمكان طالب الخدمة إنجاز كل معاملاته ومن أكثر من وزارة في مكان واحد وخلال 5 دقائق، مما وفر عليه الوقت والجهد، وخلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ومن الصباح وحتى المساء.
واستطاعت الحكومة المضي قُدما في مشاريع الخدمات الإلكترونية وأصبح بإمكان متلقي الخدمة الحصول على أوراقه الرسمية ومعاملاته عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية، وحل مشكلة دفع الفواتير عبر الأساليب المالية الآمنة.
تغادر سنة 2023 وتبدأ سنة ثالثة بالمئوية الثَّانية من عمر الدولة الأردنية الحديثة، ومع هذه البداية تسير عجلة التطوير والتحديث للقطاع العام بوتيرة عالية، وتفكيك كل مشكلاته بصورة لا تُلحق الضَّرر بأحد، وفي الوقت نفسه، تقديم الخدمة العامة للمواطنين بصورتها الطبيعية وتكسير الصورة النَّمطية التي تسود عن القطاع العام والتي استمرت لعقود من الزَّمن.-(بترا)

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