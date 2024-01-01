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أولويات وخطط قطاع المياه لعام 2024

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م. إياد الدحيات تصدر واجهة النقاش، خلال الفترة الأخيرة، الحديث عن مستقبل استدامة المياه والأمن المائي في المملكة بعد الأحداث والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة إدارة الملف المائي والعمل على دعم وتنفيذ وتمويل مشاريعه المتعددة من الموازنة العامة للدولة ومن خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. ومن أهم هذه المشاريع تطوير مصادر المياه وتخفيض نسبة الفاقد المائي وتطبيق الحلول التقنية وتقليل كلفة إنتاج وتوزيع المياه، مع التأكيد على المضي قدماً دون أي تأخير في تنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني (حفظه الله ورعاه)، باعتباره أولوية وطنية لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين.
والتزاماً بالتوجيهات الملكية السامية، تم إيلاء مشروع الناقل الوطني للمياه أولوية في الموازنة العامة لعام 2024 من خلال رصد مخصصات مالية تبلغ قيمتها 50 مليون دينار أردني ضمن بند مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ومخصصات مالية إضافية مقدارها 50 مليون دينار أردني تأشيرياً في موازنة كل عام من 2025 و2026، إضافة لتأمين منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي سيتم الالتزام بها كدعم مالي مباشر من الحكومة الأردنية في المشروع كونه مشروعا وطنيا يؤثر في كافة القطاعات الأخرى، وبهدف تخفيض سعر المتر المكعب للمياه المحلاة وتحقيق الغلق المالي له بعد الانتهاء من تحليل وتقييم العرض الوحيد فنياً ومالياً ووفق الجدول الزمني المعد. ومن الضروري بمكان التوسع في تنفيذ مشاريع أخرى لتحلية مياه البحر لخوض معركة تحقيق الأمن المائي، وعدم الاعتماد على المياه الجوفية المستنزفة في المدى الطويل كونه يحمل مخاطر كبيرة اجتماعياً واقتصادياً ويشكل معضلة استراتيجية، مع ما تشهده المملكة من زيادة في الطلب على المياه بسبب النمو المتسارع في عدد السكان وتبدل في نمط المعيشة ومتطلبات الاستثمارات والتنمية الاقتصادية والزراعية، وفي ظل التغيرات العميقة للمناخ. وهذا يحتم وضع الخطط اللازمة لإعداد المرحلة الثانية من مشروع الناقل الوطني وتنفيذ محطة تحلية أخرى في مدبنة العقبة وبقدرة 300 مليون متر مكعب، لتربط على الخط الناقل الوطني الاستراتيجي الذي سيتم تنفيذه ضمن المشروع الحالي. ومن الجدير ذكره أن مشاريع تحلية مياه البحر قد أصبحت مورداً مائياً رئيسياً ومستداماً في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تسجل حوالي 48 % من الإنتاج العالمي اليومي من المياه المحلاة، في حين بلغت قيمة مشاريع محطات تحلية المياه المخطط لها أو تلك قيد التنفيذ فيها لعام 2023 مبلغاً إجمالياً قدره 39 مليار دولار أميركي، ومنها مشروع الناقل الوطني للمياه الحالي الذي سيعمل على تحلية مياه البحر الأحمر في خليج العقبة.
ويعد البحر الأحمر من أكثر المياه ملوحة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع معدل التبخر وقلة الأمطار وعدم وجود أنهار كبيرة أو جداول تصب في البحر، حيث يبلغ متوسط الملوحة فيه 41 %، وهو أعلى من متوسط ملوحة مياه البحر في العالم البالغ 35 %. وبالتالي سيعتمد مشروع الناقل الوطني للمياه تقنية تحلية التناضح العكسي التي ستعمل على إزالة الأملاح وملوثات مياه البحر لإنتاج المياه العذبة، من خلال أربع مراحل؛ أولاها إزالة العوالق والأتربة، وثانيتها استخدام المضخات ذات الضغط العالي اللازم لعبور الماء من خلال الأغشية وحجز الأملاح، وثالثتها التي يبدأ فيها دور الأغشية المسامية التي تسمح بنفاذ الماء دون نفاذ الأملاح الذائبة وتمنع مرور الفيروسات والجراثيم والملوثات الكيميائية معها، ورابعتها يتم فيها إعادة ضبط خصائص الماء وإضافة الكلور للتعقيم ليصبح جاهزاً للاستخدام. أما المياه الزائدة ملوحتها والناتجة عن عملية التحلية، فيمكن إعادة طرحها في البحار وفق ممارسات بيئية متخصصة، وما تزال هنالك حاجة لمزيد من الأبحاث العلمية لبيان بدائل صناعية وزراعية للاستفادة منها.
ومن البدائل التي يكثر الحديث عنها استغلال آبار المياه العميقة في المملكة، حيث تعددت وجهات النظر حول إمكانية الاستفادة منها من عدمها. وبهدف تعزيز المعرفة واستغلال طبقة المياه الجوفية العميقة في المملكة بشكل عام وحوض الديسي بشكل خاص والتي تتجاوز أعماق 1000 متر، يجب العمل في عام 2024 على تحديث الدراسات الفنية وتقييم المشاريع السابقة التي قامت بها وزارة المياه والري، من خلال بناء نموذج ثلاثي الأبعاد بهدف بيان واقع حالها والتحديات التي رافقت حفرها وتنفيذها وتشغيلها وبيان أعماقها وماهية نوعيتها ومواصفاتها وكلف معالجتها. ومن الضرورة بمكان إشراك الخبراء المختصين في نقابة الجيولوجيين في مراحل مختلفة من هذه الدراسات بهدف تحديث المعلومات وتوحيد قواعد البيانات المتوفرة عن آبار المياه العميقة.
وبموازاة ذلك، يمكن الاستفادة من الخبرات التراكمية والتجهيزات والآليات لدى شركة البترول الوطنية وتوفير الدعم المالي والتقني لها من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، ليصبح من غاياتها الاستكشاف والتنقيب في مناطق امتيازها عن آبار المياه العميقة بالإضافة للبترول والغاز، حيث إن التنقيب عن النفط يبدأ بمعرفة حركة المياه الجوفية في الطبقات الأرضية العميقة لتحديد الأماكن التي من الممكن أن تكون تحتوي تجمعاً للنفط، ويتبع التنقيب لهما نفس طرق الحفر الدورانية. ويمكن كذلك توقيع مذكرات تفاهم فرص استثمارية مع الشركات العالمية لتنفيذ الدراسات لاستكشاف والتنقيب عن المياه العميقة والدخول في اتفاقيات شراكة مع الحكومة الأردنية، تتحمل فيها هذه الشركات جميع النفقات المترتبة على أعمال الحفر والمسوحات ومعالجة المياه العميقة وإيصالها لخطوط المياه الناقلة الرئيسية، مقابل سعر ثابت تقوم الحكومة الأردنية بدفعه مقابل كل متر مكعب من هذه المياه، بحيث يكون سعر تحلية المياه في مشروع الناقل الوطني للمياه هو السعر القياسي المرجعي الأعلى لغايات المقارنة وتحديد الجدوى المالية من هذا البديل.
وتنفيذاً لاستراتيجية قطاع المياه (2023-2040) بهدف تخفيض نسبة الفاقد المائي للوصول إلى نسبة 25 % في عام 2040، تضمنت موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها لعام 2024 مخصصات مالية رأسمالية بقيمة 40 مليون دينار أردني لتخفيض فاقد المياه ومخصصات مالية رأسمالية بقيمة 73 مليون دينار أردني لتأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في المملكة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة للإفصاح عن نسبة فاقد المياه الكلية المستهدف تخفيضها في كافة محافظات المملكة وكميات المياه الإضافية التي سيتم توفيرها للمواطنين نتيجة ذلك، وانعكاسه على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في فصل الصيف المقبل الذي يمثل ذروة الطلب على المياه، وأثره المالي على قيمة الدعم المقدم لقطاع المياه والبالغ 290 مليون دينار أردني في عام 2023. كما أن هنالك حاجة ماسة لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة في قراءة وإصدار وتحصيل فواتير المياه المترتبة على المواطنين وأصحاب الآبار الخاصة، بما فيها تحصيل الديون المترتبة عليهم والتي تصل إلى ما يناهز 300 مليون دينار أردني، وإدخال أنظمة التحكم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة بشكل أكبر في تشغيل مرافق المياه الرئيسية من محطات ضخ وتنقية وتحلية، مما سيؤدي لتخفيض النفقات التشغيلية، وإيجاد حلول عملية ومستعجلة وأهداف سنوية لوضع حد لتدهور أداء شركة مياه اليرموك المالي المستمر (المملوكة لسلطة المياه)؛ حيث بلغ متوسط خسائرها السنوية 50 مليون دينار، يتم إطفاؤها سنوياً ضمن الموازنة العامة والحسابات الختامية للحكومة، مما يسهم في زيادة قيمة الدين العام.
ولعل أحد أهم البرامج التي يجب العمل عليها؛ تعزيز وتطوير الخطاب الإعلامي لضمان نجاحه في رفع مستوى الوعي العام لدى فئات المجتمع المختلفة حول مخاطر إساءة استخدام المياه، باعتبار المملكة من أفقر دول العالم مائياً، وبيان أسباب ونتائج الاعتداءات على مصادر المياه بشكل منهجي، وإدماج الشركاء جميعاً في إيجاد الحلول للتحديات والإبلاغ عن الإنجازات في قطاع المياه في الأردن، وجعل قضايا المياه المتعددة أولوية دائمة في وسائل الاتصال المختلفة محلياً ودولياً.

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