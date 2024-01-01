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شرفاء ينشدون الحقيقة

1/1/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها الكيان العنصري على الشعب الفلسطيني في غزة، أشغلت الإعلام الدولي وتوجهت معظم الأخبار والندوات والمناظرات التلفزيونية بين قله قليلة مؤيدة لإسرائيل، لا تملك أي حجة سوى ترديد معزوفة المحرقة، وسمفونية حق الدفاع عن النفس من جهة، وبين أغلبية كاسحة تندد بمجازر دولة الأبارتهايد (Apartheid) وتنادي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
من المشاركين بالمناظرات التلفزيونية التي أدارها إعلاميون مشاهير، كالبريطاني بيرس مورغان (Piers Morgan) الذي بدأ منحازاً ومتوقفا عند تاريخ السابع من أكتوبر.. ثم عاد ليتراجع ويمسك العصا من الوسط بعد مشاهدات للمجازر المروعة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي يفوق الخيال، وقد أبدع سفير دولة فلسطين حسام زملط بتعرية ادعاءات مورغان وإحراجه في أكثر من مسألة، ومما لفت انتباه المراقبين ذلك العدد الوفير من اليهود المؤيدين للقضية الفلسطينية، وهم بلا شك يهود شرفاء عبروا عن صحوة ضمير، ونطقوا بما لم ينطق به كثير من الشيوخ الذين انشغلوا بالدعاء على إيران وإسرائيل، وكذلك رجال الفكر العرب المستغرقون بالتنظير للقائد المؤمن والملهم.
المناظرات التلفزيونية التي ظهر فيها يهود انقسموا ما بين صهاينة يدافعون عن إسرائيل ويختبئون وراء شعارات توراتية صهيونية، وما بين يهود شرفاء تحدثوا بضميرهم عن عدالة القضية الفلسطينية، ووقفوا إلى جانب الحق والشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، وقد أبدعوا في الدفاع عن الرواية الفلسطينية، وبعضهم من المتخصصين بهذا الشأن، ومن أبرزهم نورمان فينكلشتاين (Noman Finklestin)، وهو أستاذ جامعي اعتزل التدريس بجامعة نيويورك وتفرغ للكتابة والبحث، وقد استضافته برامج على عدد من القنوات التلفزيونية، منها برنامج بيرس مورغان (Piers Morgan)، ويسجل لنورمان إحاطته الشاملة بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا ما عزز مرافعته الهادفة لإدانة دامغة لدولة الاحتلال بعد الاستعانة بالأدلة والتواريخ والمشاهدات عما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر تعبر عن فلسفة الفكر الصهيوني المتوحش تجاه أهل الأرض الفلسطينيين.
بعد نورمان، لا بد من ذكر الكاتب اليهودي الإسرائيلي ميكو بيليد (Miko Peled)، وهذا من مواليد القدس، وهو ابن لجنرال خدم بالجيش الإسرائيلي وعاش في بيئة صهيونية متنامية، إلا أن والده تحول إلى محاور مع أنصار منظمة التحرير الفلسطينية لبلورة مفهوم السلام، وأطلق عليه بعض الفلسطينيين ((أبو سلام))، وقد استضيف على أكثر من محطة تلفزيونية ووضع كامل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر وحرب غزة على كاهل دولة الاحتلال، ولخص أفكاره بقوله ((لم لا نقول الحقيقة.. وهي أن تلك المآسي الشبيهة ببعضها بعضا تحدث لأننا نحتل دولة أخرى، والتصرف الصحيح للعيش بسلام مع زملائنا الفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال)).
اليهودي المبدع في الدفاع عن الرواية الفلسطينية هو أستاذ التاريخ في جامعة إكسيتر (Exeter) البريطانية إيلان بابيه (Ilan Pappé) من مواليد حيفا، الذي عمل بتدريس العلوم السياسية في جامعة حيفا قبل انتقاله إلى بريطانيا، وهو مؤلف كتاب (التطهير العرقي الفلسطيني) الصادر العام 2006 وقد ألف كتبا عديدة تمحورت حول إلقاء الضوء على المظلومية الفلسطينية، ومن كتبه ((الشرق الأوسط الحديث عام 2005))، و ((عشر خرافات عن إسرائيل عام 2017))، وقد كان عضواً بارزاً في الجبهة الديمقراطية للسلام، ويقول بابيه إن إسرائيل تتجه لأن تكون دولة ثيوقراطية (نموذج دولة يهودا) دولة أكثر تعصباً وتطرفاً، وإذا كنا نريد إنهاء معاناة الاحتلال والاستعمار، فيجب أن تكون هناك ضغوط من قوى المنطقة (على ما أعتقد أنه يقصد الدول العربية!!) وأوروبا والمجتمع الدولي، وقد نشر بابيه مقالا بعنوان ((أصدقائي الإسرائيليين لهذا أنا أدعم فلسطين)).
نعرض لهؤلاء اليهود الشرفاء بتفصيل موجز، وهناك غيرهم العديد ممن يقفون مع عدالة القضية الفلسطينة أمثال الفيلسوف والمؤرخ اليهودي الأميركي نعوم تشومسكي (Noam Chomsky) الذي وصم إسرائيل بنظام الفصل العنصري، ومثله الصحفي الشجاع داخل إسرائيل جدعون ليفي ( Gideon Levy) الذي قال في إحدى مناظراته التلفزيونية ((إنني أخجل بإسرائيليتي وأنا أشاهد الإبادة الجماعية لشعب غزة))، عبارة لم تصدر عن أي زعيم عربي باستثناء ما نطق به بشجاعة جلالة الملك الأردني والحوثي والرئيس التونسي قيس سعيد.
رأينا أن نسلط الضوء على هؤلاء اليهود الشرفاء ونشيد بمواقفهم الحقانية والعادلة، لنقول إن هناك تبدلا في الرأي العام اليهودي، وإنهم وصلوا إلى حقيقة مفادها بأن مشروعهم الاستعماري واحتلالهم غير المشروع لفلسطين وتهجير أهلها وإقامة دولة التمييز العنصري وإدامتها بالمصل الصناعي لن تدوم، وهذا ما رأيناه على نطاق واسع للمرة الأولى من خلال المظاهرات التي قام بها اليهود في نيوريوك ولندن وهم يحملون شعار ((تحيا فلسطين.. فلسطين حرة))، ((أوقفوا الإبادة الجماعية.. نتنياهو قاتل))، هذا كله يدعونا لأن نرشّد من شعاراتنا لتهدف لإدانة اليهود والغربيين الصهاينة فقط، وألا نعمم موقفنا على كل اليهود الذين من بينهم مئات المفكرين وأساتذة الجامعات وغيرهم من الفاعلين في مجتمعاتهم، والذين أنصفوا روايتنا ومظلوميتنا التي يعمل على إدانتها صهاينة إسرائيل وأميركا.

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