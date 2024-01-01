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غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة

1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان الدكتور صبحي سكيك، بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة، إن لدينا عشرة آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية
وأضاف سكيك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "لا يوجد لدينا أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة".
وطالب العالم الحر بضرورة وقف العدوان والإسراع بمغادرة المرضى وضمان توفير العلاج. كما طالب الدول وخاصة تركيا، حكومة وشعبا، بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بغزة.
--(بترا)

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