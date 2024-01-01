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بنك إسرائيل المركزي: 58 مليار دولار تكاليف الحرب والخسارة بالدخل

1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف بنك إسرائيل المركزي عن أن تكاليف الحرب والخسارة بالدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.
وشدد على أنه يتعين على الحكومة التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، اليوم الاثنين.
وقال بنك إسرائيل: "إن للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية"، مشيراً أن "هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".

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