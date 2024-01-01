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القسام: فجرنا حقل ألغام بقوة إسرائيلية في حي التفاح

1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت كتائب القسام بأنها فجرت حقل ألغام بقوة إسرائيلية بعد دخولها موقع الخليل العسكري في حي التفاح بمدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 15 جنديا.
يأتي ذلك وسط تواصل عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال في وسط القطاع وجنوبه.-(وكالات)

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