القسام: فجرنا حقل ألغام بقوة إسرائيلية في حي التفاح

القسام: فجرنا حقل ألغام بقوة إسرائيلية في حي التفاح
التاريخ
1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت كتائب القسام بأنها فجرت حقل ألغام بقوة إسرائيلية بعد دخولها موقع الخليل العسكري في حي التفاح بمدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 15 جنديا.
يأتي ذلك وسط تواصل عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال في وسط القطاع وجنوبه.-(وكالات)
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