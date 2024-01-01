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ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 507

1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 507.
ولم يضف جيش الاحتلال معلومات عن المعارك التي أدت إلى مقتل الجندي، فيما يتهم الإعلام الإسرائيلي الجيش بعدم الإعلان بدقة عن حصيلة قتلاه.-(وكالات)

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