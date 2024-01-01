ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 507

ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 507
التاريخ
1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 507.
ولم يضف جيش الاحتلال معلومات عن المعارك التي أدت إلى مقتل الجندي، فيما يتهم الإعلام الإسرائيلي الجيش بعدم الإعلان بدقة عن حصيلة قتلاه.-(وكالات)
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