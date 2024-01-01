استشهاد 15 فلسطينياً بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة

استشهاد 15 فلسطينياً بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة
التاريخ
1/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 15 مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا في دير البلح، وسط قطاع غزة
كما استشهد عدد من المواطنين واصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في مخيم 2 جنوبي النصيرات وسط قطاع غزة.--(بترا)
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