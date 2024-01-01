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غزة ودور المجتمع الدولي‏

1/1/2024 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زامير أحمد عوان‏ - (مودرن دبلوماسي) 20/12/2023
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

قتل ما لا يقل عن 19.453 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وأصيب ما لا يقل عن 52.286 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس. ‏
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‏حتى كتابة هذه السطور، قُتل ما لا يقل عن 19.453 شخصا في الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، وأصيب ما لا يقل عن 52.286 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع الذي تديره "حماس". وما يزال ما لا يقل عن 7.600 شخص في عداد المفقودين، وفقا للمكتب الإعلامي لـ"حماس". ومعظم الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من المدنيين. ويواجه حوالي 71 في المائة من سكان غزة "الجوع الشديد، حيث يعاني 98 في المائة من عدم كفاية استهلاك الغذاء لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كما انهارت الخدمات الأساسية، وأصبح معظم الناس بلا مأوى. وقد أصبحت غزة الآن جحيمًا حيًا على الأرض".‏
في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2023، احتفل العالم بمرور 75 عاما على تخصيص "اليوم العالمي لحقوق الإنسان". وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت هذا الإعلان العالمي في العام 1948، وما يزال يعتبر ذا صلة اليوم كما كان حاله في العام 1948. ويدور موضوع هذا العام حول ثيمة "الحرية والمساواة والعدالة للجميع". وكان الغرض من إعلان هذه الوثيقة التاريخية في الأساس هو إنشاء نظام عالمي لصيانة حقوق الإنسان. ولكن، هل يمكننا حتى أن نقول أن النظام العالمي لحقوق الإنسان موجود اليوم عندما تواجه الإنسانية تحديًا من نوع المذبحة التي تنفذها إسرائيل في غزة؟‏
‏‏هذا العام، انضم العديد من قادة العالم من جميع أنحاء العالم إلى "منتدى الدوحة"، وانتقدوا علنًا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، في ما أصبح يشكل اختبارًا للمؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة. وقد كشف هذا الحصار ما يعتبره الكثيرون فشلاً مؤسسيًا عالميًا في وقف القصف الإسرائيلي المتواصل وقتل النساء والأطفال. ولكن هل يمكن للأمم المتحدة أن تقول لإسرائيل والولايات المتحدة بأنه يكفي ما ألحقتاه من الأضرار بغزة؟ وإذا لم تفعل، هل يمكنها مطالبة دول أخرى مثل روسيا بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا؟‏
‏إذا نظرنا إلى ولاية الأمم المتحدة بعناية، فسنرى أنها ينبغي أن تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: تعزيز وحماية حقوق جميع البشر؛ وحماية الحق في التنمية؛ وتقديم المساعدة التقنية للدول فيما يتعلق بأنشطة حقوق الإنسان؛ وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان؛ والعمل بنشاط لإزالة العقبات التي تحول دون إعمال حقوق الإنسان ومنع استمرار الانتهاكات في حق حقوق الإنسان؛ والدخول في حوار مع الحكومات لضمان احترام حقوق جميع الناس؛ وتعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع الناس؛ وتنسيق أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق منظومة الأمم المتحدة وترشيد آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتكييفها وتعزيزها وتبسيطها. لكن السؤال الذي يطرح نفسها هنا هو: هل هذه الأهداف المذكورة قابلة للتحقيق اليوم، أم أنها تظل مجرد مصطلحات خيالية وخطابية فحسب؟‏
‏إذا نظرنا إلى النظام العالمي والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة فيه، فسوف نرى أن هناك انفصالاً كبيرًا بين الخطاب والممارسة. وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة نفسه بأن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، متحولاً إلى كارثة ذات آثار محتملة يمكن أن تكون نهائية لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل، وعلى السلام والأمن في المنطقة كلها. ولكن، يبدو أن الأمم المتحدة تحت قيادة الأمين العام الحالي غير قادرة على تحقيق وقف لإطلاق النار. ووفقًا للعديد من ممثلي الأمم المتحدة، فإنه "لا يتم اتباع معايير وقيم ولاية الأمم المتحدة كما ينبغي. فقد اختُطفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت أشبه ببرنامج حواري تلفزيوني فقط. وثمة عوز إلى الديمقراطية في الأمم المتحدة، حيث يسيء الأقوياء استخدام وضعهم المتميز في المنظمة. وقد طالبت قيادة الأمم المتحدة بالتطبيق الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته هي في الوقت المناسب، لأنها لا يمكن أن تتمكن مع الترتيب الحالي من خدمة الإنسانية، ولا يمكنها التغلب على أوجه عدم المساواة القائمة".‏
‏وقد أعربت التقارير الصادرة عن العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن قلقها العميق، لكنها فشلت جميعها في وقف القتل الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. ويؤيد الرأي العام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواطنون الأميركيون العاديون ومواطنون إسرائيليون الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لكن حكومة إسرائيل المتطرفة وبعض المتشددين في الولايات المتحدة يشكلون عقبة رئيسية أمام تمرير قرار مجلس الأمن الدولي لإنقاذ الأرواح البشرية في غزة. يا لها من مفارقة!‏
وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أحدث مسؤول أميركي يتوجه إلى إسرائيل للضغط من أجل التخلي عن الحرب المكثفة.‏
‏في المقابل، أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا يدعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في غزة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسيين للاستجابة لاعتراضات الولايات المتحدة على صياغة مشروع القرار. وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الاثنين في نيويورك، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تستطيع تأييد الإشارة إلى "وقف الأعمال العدائية" في القرار، وإنما قد تقبل بدعوة إلى "تعليق الأعمال العدائية".‏
لقد أصبح مطلوبًا بقوة أن ترفع جميع الدول والأفراد الذين لديهم حس إنساني أصواتهم حتى يتم وقف سفك الدماء الجاري في غزة.‏
*‏البروفيسور المهندس زامير أحمد عوان Zamir Ahmed Awan: عالم صينيات (دبلوماسي سابق)، وزميل غير مقيم في "مركز الصين والعولمة" في "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا"، إسلام أباد، باكستان.‏
*نُشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza and the Role of International Community

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