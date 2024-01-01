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‏الجيش الأميركي ربما يؤيد خطة إسرائيلية قاسية لاحتلال غزة‏

1/1/2024 2:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبليو. تي. ويتني‏* - (كاونتربنش) 20/12/2023
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تقدم الحكومة الأميركية الدعم لإسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد حماس في غزة، ردا على هجوم حماس المكلف والعنيف في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ونتيجة لهذه الحرب، لقي الآلاف من المدنيين في غزة، ومعظمهم من الأطفال والنساء، حتفهم بفعل القصف والقنابل وإطلاق النار، وسيموت كثيرون آخرون قريبًا بسبب نقص الرعاية الطبية والغذاء والماء، وانتشار الأمراض المعدية. وتتحول مرافق الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمنازل في غزة إلى أنقاض‏.
وتبدو آفاق الناجين من الحرب بالنسبة لسكان غزة قاتمة، أو أسوأ. وقد ذهبت عائلات الكثيرين، واختفت معظم وكالات الإغاثة الدولية. ويلوح في الأفق نقص حاد في الضروريات. ولن يتم إصلاح الأضرار المادية في وقت قريب.‏
‏ومع تكشُّف الكارثة الإنسانية بشكل كامل، تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ‏‏إلى‏‏ أنه "من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع... تخاطر الولايات المتحدة بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب". ومن المرجح جدا أن تربك الاتهامات بالمسؤولية المشتركة عن هذا الهول الولايات المتحدة، بما أن المدنيين في غزة يموتون بأعداد كبيرة أو يتم نقلهم إلى مخيمات في مكان آخر، بينما يستخدم المحتلون الإسرائيليون في الوقت نفسه الأسلحة الأميركية لتنفيذ القتل.‏
يثير تحليل عسكري إسرائيلي صدر مؤخرًا احتمال أن تكون الحكومة الأميركية في الطريق إلى مواجهة إدانة خطيرة للغاية إذا قدمت دعمًا ماديًا للاحتلال الإسرائيلي لغزة.‏
‏ويرتبط الدكتور عومير دوستري** Omer Dostri، مؤلف الدراسة، ‏‏‏بـ"معهد القدس للاستراتيجية والأمن" و"منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي". وكل منهما موجه إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وظهرت دراسته في ‏‏7 تشرين الثاني (نوفمبر)‏‏ في مجلة الشؤون العسكرية، "ميليتاري ريفيو" Military Review، التي ‏‏تصف نفسها‏‏ بأنها "المجلة المهنية للجيش الأميركي".‏
كما ذكر الصحفي دان كوهين، ‏‏أعلن‏‏ دوستري على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قمت بتأليف (الدراسة) لصالح وزارة الدفاع الأميركية ومجلة "ميليتاري ريفيو" التابعة للجيش الأميركي". وتشير دعوة محرري المجلة العسكرية دوستري للمشاركة إلى أنهم كانوا على علم بنهج القبضة الحديدية الذي يتبناه دوستري تجاه غزة، وأنهم كانوا على الأقل متسامحين مع طرحه.‏
‏من المفترض أن يكون المؤلف والمحررون على حد سواء قد توقعوا أن يقبل رؤساؤهم العسكريون بعض -أو معظم- الآراء المعبر عنها في الورقة. ومن المرجح جدًا أن تكون القيادتان العسكريتان متفقتين بشكل عام فيما يتعلق بغزة. ويشكل نشر هذا التحليل الإسرائيلي قشة في مهب الريح عندما يتعلق الأمر بالتعاون العسكري المستقبلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن غزة، ويشير، بالقدر الذي يهم، إلى جرائم حرب أميركية تُرتكَبُ في المستقبل القريب.‏
‏العنوان الفرعي لمقال دوستري هو، "نهاية استراتيجية الردع في غزة" The End of the Deterrence Strategy in Gaza. وهو يشير إلى فشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وعدم استعداد إسرائيل للقتال، و"النهج العسكري والمهني الاستثنائي" لحماس. وفي إشارة إلى "تجاهل إسرائيل للبعد الديني الأصولي لحماس كمنظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، فإنه يشخص وجود "تصور سياسي" خاطئ.‏
‏يستعرض دوستري خيارات السيطرة على غزة بعد هزيمة حماس. وهي: إدارة محلية في غزة؛ أو تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية؛ أو انتداب تمارسه حكومة أخرى أو وكالة دولية؛ أو احتلال وحكم يتولاه الجيش الإسرائيلي. وهو يفضل الخيار الأخير "من منظور أمني".‏
‏ويقول إن السبب الرئيسي لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في غزة هو أن "الاستيلاء على الأراضي وتأمينها يشكل ضربة أكبر للجماعات (الإرهابية الإسلامية المتطرفة) من القضاء على نشطاء إرهابيين وقادة رفيعي المستوى".‏
‏باختصار، يشير دوستري إلى أن "حملة برية قوية في قطاع غزة، تشمل احتلال الأراضي، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة، والنقل الطوعي لمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر من دون خيار العودة، ستحصن إلى حد كبير الردع الإسرائيلي وتُعظِّم نفوذ إسرائيل في كامل أنحاء الشرق الأوسط".‏
‏يدرس دوستري سلوك إسرائيل في حرب غزة الجارية حاليًا. ويدعو إلى استراتيجية عسكرية تهدف إلى تأمين "استسلام سريع للعدو"، يكون من شأنه أن يسمح "بالقدرة على المناورة السياسية لاتخاذ القرارات". والهدف "هو هزيمة حماس والسيطرة على قطاع غزة لصالح الأجيال القادمة".‏
‏وتواجه إسرائيل "خطر نشوب حرب متعددة الجبهات". والمخططون "بصدد تغيير... السياسة والاستراتيجية العسكرية، ليس فقط فيما يتعلق بغزة، ولكن أيضًا عبر الجبهات الأخرى". وتجربة غزة مفيدة وكاشفة: "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة... اعتبرت حماس في قطاع غزة كيانًا حاكمًا شرعيًا يمكن إدارته وإشراكه من خلال الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية. ولكن، ليس بعد الآن".‏
‏الآن "يجب على إسرائيل أن تتحول من استراتيجية الردع... (إلى) استراتيجية للحسم والنصر البائنَين". وعلى وجه الخصوص، "لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى غزو لبنان وهزيمة حزب الله". وبالإضافة إلى ذلك، "لا تستطيع إسرائيل السماح للحوثيين (في اليمن) بتعزيز قوتهم العسكرية بشكل كبير بمرور الوقت".‏
‏لم يفكر القادة السياسيون الأميركيون في الغالب بعد في مصير المدنيين في غزة في فترة ما بعد الحرب. ولا تترك نظرة دوستري لمستقبل غزة، التي تبدو مقبولة، بطريقة أو بأخرى، لجيشي البلدين، مجالاً للمسائل والتفاصيل المتعلقة بالمدنيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة ويموتون كجزء من عملية الاحتلال القادم.‏
‏بحلول 1 كانون الأول (ديسمبر)، كان الكونغرس الأميركي يدرس ‏‏اقتراحًا‏‏ لمساعدة القوات الإسرائيلية بينما تقوم بتطهير غزة من سكان غزة: ستتلقى مصر وتركيا واليمن والعراق دعمًا ماليًا أميركيًا لاستقبال سكان غزة الفارين من الهجمات الإسرائيلية. ولكن في اليوم التالي، أشارت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ‏‏إلى‏‏ أن "الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".‏
‏ويواجه صانعو السياسة الأميركيون حقائق متنافسة: معاناة المدنيين في غزة؛ والالتزامات تجاه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة؛ واحتمال نشوب حرب على مستوى المنطقة؛ والسيطرة على النفط، سواء كان إسرائيليًا أو فلسطينيًا.‏
‏تستدعي ‏‏شارلوت دينيت في تقريرها في‏‏ ‏‏"كاونتربنش. أورغ"‏‏ مسألة "النفط والغاز الطبيعي، اللذين تم اكتشافهما قبالة سواحل غزة وإسرائيل ولبنان في العامين 2000 و2010 واللذين تقدر قيمتهما بنحو 500 مليار دولار". وقد ادعى الفلسطينيون في العام 2000 أن "حقول الغاز... تنتمي إليهم". وكان ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قد "علم أن بإمكانها توفير 1 مليار دولار من الإيرادات التي تمس الحاجة إليها. وبالنسبة له، كان هذا "هبة من الله لشعبنا وأساسًا قويًا لدولة فلسطينية".‏
‏وتضيف دينيت أنه "في كانون الأول (ديسمبر) 2010، اكتشف المنقبون حقل غاز أكبر بكثير قبالة الساحل الإسرائيلي، أُطلق عليه اسم ليفياثان. وبالإضافة إلى ذلك، "بدأ العمل بالفعل على إنشاء... ما تسمى 'قناة بن غوريون'، التي تمتد من طرف شمال غزة جنوبًا إلى خليج العقبة، وتربط إسرائيل بالبحر الأحمر وتوفر منافسًا لقناة السويس المصرية". ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إقناع المقرضين الدوليين بدعم خطته القائمة منذ فترة طويلة لتحويل إسرائيل إلى ممر للطاقة".‏

‏*دبليو تي ويتني جونيور‏‏ W.T. Whitney Jr: طبيب أطفال متقاعد وصحفي سياسي يعيش في ولاية مين الأميركية.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: US Military May be Endorsing Harsh Israeli Plan for Gaza Occupation
ملاحظة المترجم/ المحرر:
‏**عومير دوستري Omer Dostri‏: متخصص في الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي، يحمل درجة الدكتوراه في الدراسات السياسية. عمل في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أريئيل، ومعهد دراسات الأمن القومي، وورشة يوفال نئمان للعلوم والتكنولوجيا والأمن في جامعة تل أبيب.‏ وهو باحث في "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" (IDSF-Habitonistim)، و"معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS). الورقة المشار إليها نشرت بعنوان: هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل: نهاية استراتيجية الردع في غزة ‏Hamas's October 2023 Attack on Israel: The End of the Deterrence Strategy in Gaza

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