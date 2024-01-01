مسؤول أميركي: إسرائيل تتحول إلى عمليات أقل كثافة في غزة

مسؤول أميركي: إسرائيل تتحول إلى عمليات أقل كثافة في غزة
التاريخ
1/1/2024 2:26:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، يوم الاثنين، إن سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة هو تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة.
وقال المسؤول الأميركي" يبدو أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال".-(وكالات)
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