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مسؤول أميركي: إسرائيل تتحول إلى عمليات أقل كثافة في غزة

1/1/2024 2:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، يوم الاثنين، إن سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة هو تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة.
وقال المسؤول الأميركي" يبدو أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال".-(وكالات)

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