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الاعتقالات مستمرة بمدن وبلدات الضفة المحتلة

1/1/2024 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية- شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد غضبا متصاعدا ضد العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من بلدة قطنة غربي مدينة القدس المحتلة.
وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس قريتي نزلة زيد وجلبون، وفق رئيس مجلس قروي نزلة زيد عزيز الكيلاني، الذي أكد أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية الواقعة جنوب غرب جنين ونشرت فرقة مشاة وداهمت أحياءها، ووجه جنود الاحتلال الشتائم والتهديد إلى أهلها.
في السياق، اقتحمت تلك القوات قرية جلبون شرق جنين وداهمت الحي الشرقي، ومحيط المقبرة القديمة وشنت حملة تمشيط وتفتيش، في خطوة استفزازية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا واستولت على مركبة ومبالغ مالية. كما اعتقلت شابين في مدينة بيت لحم بعد مداهمة مخيم الدهيشة وقرية حوسان قرب المدينة.
وفي شمال الضفة، اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين من قرية بيت إيبا غربي مدينة نابلس، ونفذ عمليات دهم للعديد من المنازل في القرية وفتشها وعبث بمحتوياتها.
واندلعت مواجهات بين شباب قرية كفر عين، شمال غرب رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، التي أطلقت خلالها الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي القدس المحتلة اقتحم مستعمرون، أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول المسجد، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ينفذ جيش الاحتلال يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامنا مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة في الضفة الغربية المحتلة نحو 4900 فلسطيني، كما قتلت نحو 510 فلسطينيين، بينهم 111 طفلا، منذ مطلع العام 2023، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.-(وكالات)

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