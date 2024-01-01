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الأونروا: قوات الاحتلال أمرت ألف نازح بإخلاء مدرسة بمخيم البريج

1/1/2024 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن القوات الإسرائيلية داهمت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج، وأمرت ألف نازح و7 من موظفي الوكالة بالإخلاء.
وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتجز 27 نازحا و3 من موظفيها، كما أجبرت الذكور -بمن فيهم موظفون- على خلع ملابسهم والانتقال إلى مكان مفتوح.
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