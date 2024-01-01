الأونروا: قوات الاحتلال أمرت ألف نازح بإخلاء مدرسة بمخيم البريج

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن القوات الإسرائيلية داهمت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج، وأمرت ألف نازح و7 من موظفي الوكالة بالإخلاء.
وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتجز 27 نازحا و3 من موظفيها، كما أجبرت الذكور -بمن فيهم موظفون- على خلع ملابسهم والانتقال إلى مكان مفتوح.
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.-(وكالات)
MENAFN01012024000072011014ID1107674355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.