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الهجمات في البحر الأحمر تبرز المأزق الأميركي

1/1/2024 2:26:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سايمون هندرسون – (ماسينجر) 2023/12/4

الهجمات التي يشنها الحوثيون من إيران على السفن في البحر الأحمر تبرز المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة.
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مَن كان ليتصور أن تكون "القيادة المركزية الأميركية" مستخدماً دؤوبا لـمنصة "إكس"، "تويتر" سابقاً؟ ومَن كان ليتصور أن تقدم الحكومة الأميركية الكثير من التفاصيل المفيدة في تغريداتها؟ لكنّ ذلك كان ما حصل في الثالث من كانون الأول (ديسمبر). فبعد عدة ساعات من التقارير المبهمة التي جعلت الناس يتساءلون: "ما الذي يحدث فعلاً في البحر الأحمر؟" قدمت "القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط" (CENTCOM) شرحاً مفصلاً لما يحدث.
واستُهلّت التغريدة بالآتي: "وقعت اليوم أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية مختلفة كانت تُبحر في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وهذه السفن الثلاث مرتبطة بـ14 دولة مختلفة". (لم يتم ذكر حقيقة أن مالك السفينة ربما يكون مختلفاً عن جنسية مَن استأجرها، ومَن قام بالتأمين عليها، ومِن أين تذهب الشحنة، ومِن أين يأتي الطاقم). وقد استجابت المدمّرة "يو إس إس كارني" من فئة "آرلي بيرك" لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها السفن وقدمت لها العَوْن".
مَن يقرأ هذه التغريدة يتصور أن أحدهم هتف: "استعدو للعمل"! لأن التغريدة تروي أيضاً كيف رصدت المدمرة "كارني" هجوماً صاروخياً مضاداً للسفن شُنّ من منطقة الحوثيين في اليمن واستهدف السفينة التجارية "يونيتي إكسبلورر، وطال محيطها". وبعد أقل من ثلاث ساعات، أسقطت المدمرة "كارني" طائرة من دون طيار أُطلقت باتجاهها من اليمن، وبعد 35 دقيقة أخرى أبلغت سفينة "يونيتي إكسبلورر" عن قصفها بصاروخ. وفي إطار مساندة السفينة التجارية، أسقطت "كارني" طائرة من دون طيار أخرى.
لم تمضِ ثلاث ساعات على هذا الهجوم حتى أصيبت سفينة تجارية أخرى -تحمل إسم "رقم 9" - بصاروخ، وبعد مرور ساعة، أرسلت السفينة "صوفي 2" نداء استغاثة بعد إصابتها. وفي معرض التعامل مع كل هذا، أسقطت مدمرة "كارني" طائرة أخرى من دون طيار أيضًا.
وجاء كل ذلك في أعقاب هجوم شُنّ في المنطقة نفسها الشهر الماضي، عندما تم الاستيلاء على سفينة بعد أن هبطت مروحية يمنية على متنها وخرج منها جنود مسلحون. وتم في الواقع إيقاف الهجوم على سفينة أخرى عندما احتمى الطاقم في غرفة آمنة، وأُلقي القبض على المهاجمين الذين يُفترض أنهم قراصنة صوماليون.
لكنّ كل ذلك هو مجرد تفاصيل (وتسلية أيضاً). فالتفسير البسيط للأحداث هو أن نظام الحوثيين في اليمن يهاجم السفن التي ترتبط بشكل ما بالإسرائيليين -حتى لو كانت مُلكيتها الإسرائيلية جزئية- احتجاجاً على العمليات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة في محاولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وأصبح من الصعب أكثر فأكثر عدم استنتاج أن التي تتحكم في أعمال الحوثيين -و"حزب الله" في لبنان والهجمات على القوات الأميركية في سورية والعراق أيضاً- هي إيران.
بصرف النظر عن الضغط الذي تمارسه أعمال الحوثيين على إسرائيل، فإنها تشكل تحدياً مباشراً للولايات المتحدة. والحوثيون هم مجموعة عرقية تعيش في شمال اليمن، وهم من أتباع أحد المذاهب الشيعية، ووصلوا إلى السلطة بسبب الانقسامات في الحكومات السابقة في العاصمة صنعاء. وهم لا يسيطرون على البلاد بأكملها ولكنهم أسياد المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وقد فشلت الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لهزيمتهم، مما أدى إلى إحراج هاتين الدولتين الأكثر ثراءً وجيوشهما المجهزة تجهيزاً جيداً. وتساعد واشنطن مؤخرًا في التوسط في اتفاق سلام، لكنه يصطدم بالتفاصيل، ويعقّد الحوثيون الأمور إما بتشجيع من إيران أو من دون تشجيع منها.
وبالنسبة لواشنطن، تُعتبر هذه المهمة مثيرة للغضب. فقد تمكنت مجموعة من رجال القبائل المسلحين بالبنادق، والمزودين ببعض الصواريخ التي قدمتها إيران، من التغلب على قوة الجيش الأميركي وتعريض طريق عبور بحري رئيسي للخطر. ويقع باب المندب مباشرة إلى الجهة الجنوبية من عرض البحر الذي وقعت فيه الهجمات الأخيرة. وهو الممر الذي يبلغ عرضه 29 كيلومتراً بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وتمر عبره الكثير من سفن الشحن الدولية، من بينها تلك التي تنقل كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. وبذلك، تبين أن القوة العسكرية الأميركية أضعف مما يعتقده دافعو الضرائب -خاصة بعد أن تم نشر ما لا يقل عن مجموعتين من حاملات الطائرات الضاربة في المنطقة، إحداها في شرق البحر الأبيض المتوسط والأخرى في الخليج العربي.
ومن التطورات الدبلوماسية المثيرة للاهتمام أن واشنطن لا تقدم الدعم الكامل لاستراتيجية إسرائيل الحالية بسبب القلق بشأن التكاليف الإنسانية الناجمة عن تجدد القتال بعد انهيار وقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة. ويؤدي توقع إسرائيل أن الأمر سيستغرق أشهراً لهزيمة "حماس" إلى ارتعاد أوصال المسؤولين الأميركيين. وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، خلال كلمتها التي ألقتها في "مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ" الذي انعقد في دبي، أنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين. ومن المحتمل أن يؤدي أي إجراء أميركي كبير ضد الحوثيين إلى انهيار عملية السلام في اليمن التي تحاول واشنطن تيسيرها.
لعلّ توقيت الجولة التالية من أعمال العنف في منطقة باب المندب مرهون ببساطة بطهران، وما إذا كانت ستدفع الحوثيين إلى القيام بالمزيد من الاستفزازات، وهو ما يبدو أكثر احتمالاً في الوقت الحالي من قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراء حاسم.
*سايمون هندرسون: زميل بيكر في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" ومدير برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي/ الفارسي.

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