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حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل

1/1/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حيدر المجالي

أدت الحرب في قطاع غزة الى تأثيرات متعددة على طرفي النزاع وتركت آثارا كارثية على الفلسطينيين، فاقت أعلى التقديرات وأثرت سلبا على إسرائيل بكافة المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى المستوي السياسي والأمني، أدت الحرب الى تدهور علاقات إسرائيل مع أغلب الجهات الدولية، وتسببت في تأثيرات سلبية على صورتها في المجتمع الدولي كقوة بطش لا تراعي القانون الإنساني وتمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقد تم توجيه انتقادات واسعة النطاق لها لتدميرها المرافق الحيوية من مستشفيات ومدارس ومساكن ودور عبادة، وقد أدت هذه الانتقادات إلى عزلة دولية لإسرائيل، وتأثرت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع العالم ونسفت مساعي التطبيع التي كانت تسعى إليها مع دول الجوار، وأدت الى تعميق حدة التوترات الداخلية في إسرائيل وأثرت على الاستقرار السياسي والأمني فيها، واجتماعيا أصبح المجتمع الإسرائيلي مجتمعا طاردا وغير آمن يعاني انقسامات داخلية خطيرة أجبرت أكثر من 500 ألف مواطن على مغادرة إسرائيل منذ بدء الحرب، ودفعت أكثر من 400 ألف مواطن إلى النزوح من أماكن إقامتهم إلى مناطق أخرى يعتقدون أنها أكثر أمانا شكل تحركا ديموغرافيا يدق ناقوس الخطر في مجتمعهم. أما بقية الإسرائيليين فيعيشون في كافة مناطقهم تحت التهديد المستمر لهجمات حماس وصواريخها، مما أدى إلى زعزعة الأمن النفسي لديهم وأثر على حياتهم اليومية ومعيشتهم بشكل عام؛ حيث بات أكثر من 40 ألف مواطن يعيشون في الملاجئ، وشهد المجتمع الإسرائيلي كذلك حالات من الانهيار بسبب التأثيرات النفسية والصحية، ودفعت الظروف العديد منهم للانتحار.
واقتصاديا، استنزفت حرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور أصلا والذي كان يسير باتجاه نمو هبوطي قبل 7 أكتوبر 2023، وستظهر آثار الحرب في السنوات المقبلة على أداء إسرائيل المالي، كتأثير ارتفاع التكاليف المالية للعملية العسكرية ونفقات الدفاع وإعادة الإعمار وتعويضات المتضررين وتكبد اقتصادها يوميا خسائر تجاوزت في الأسبوع الأول ملياري دولار، حسب البيانات الإسرائيلية، وخسائر شهرية تقارب 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعطل أكثر من 1.3 مليون شخص عن أعمالهم، ما أدى الى انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي وحدوث تأثيرات سلبية كبيرة على القطاعات المختلفة، كالسياحة والتجارة والاستثمار والبنوك والبورصة، كنتيجة مباشرة للعمليات العسكرية، وعدم توفر الأمن والأمان اللذين يعدان أكبر من أي رأسمال في منطق الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالتكاليف العسكرية للحرب بكافة جوانبها، فقد تجاوزت أكثر من 40 مليار دولار كتكلفة مباشرة، شملت تمويل الجيش وشراء أسلحة والتدريب، والدعم اللوجستي وتسديد تكاليف الآلاف من قواتها المرتزقة (أكثر من 28 ألف عنصر) الذين يكلفون الخزينة حوالي 13 ألف يورو شهريا للعنصر الواحد، مما يشكل ضغطا على الميزانية العامة، وسيؤدي إلى حدوث عجز مالي كبير في الإنفاق العسكري، وستضطر حكومة إسرائيل إلى تمويل العجز إما بالاقتراض المكلف هذه الأيام أو بفرض ضرائب جديدة على المجتمع، مما سيؤثر على أداء الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل عام. كذلك، فقد تولد مؤخرا ضغط كبير على العملة المحلية (الشيكل) التي خسرت حوالي 6% من قيمتها في أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، مما اضطر البنك المركزي إلى التدخل بضخ حوالي 45 مليار دولار من احتياطاته المالية لدعم العملة المحلية ومنع انهيارها؛ حيث بلغ حجم احتياطات العملة الأجنبية في إسرائيل حوالي 198.5 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2023، وعلقت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان في البحر المتوسط منذ بدء الأحداث لفترة طويلة، مما شكل عائقا كبيرا على مواردها المالية، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لإسرائيل بمخاوف عدم السداد، في مؤشر سلبي للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
وتشهد الأسواق الإسرائيلية هذه الأيام تراجعا كبيرا في أنشطتها أدى الى خلق أنماط اقتصادية جديدة لديهم، وأسهم في تدمير بعض القطاعات العاملة وإغلاق المنشآت وفقدان الوظائف، مما أثر على أداء الشركات والمؤسسات الاقتصادية بشكل كبير، وتعطل سلاسل التوريد والتجارة، وتراجع الاستثمار بنسبة فاقت 63%، وتم تأجيل العديد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية، مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام ليصل الى 1.8%، بعد أن كان وصل الى 5.6% العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي. وقد تأثرت الأنماط الاستهلاكية للإسرائيليين نتيجة الحرب التي أدت الى نقص التوريدات والسلع كالخضار والفواكه التي كانت المناطق الزراعية في غلاف غزة توفرها للسوق المحلي بنسبة تتجاوز 75%، والنقص الحاد في توريدات الحليب والأجبان والبيض، مما اضطر الحكومة الى استيرادها من مصادر أخرى بكلف عالية لسد العجز الحاصل فيها، وقد نتج عن هذا الانخفاض ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث تم تسريح أكثر من 46 ألف عامل، وتدنى مستوى الإنتاجية وتعطلت الأعمال تبعا لذلك؛ حيث أشارت التقارير المالية العالمية الى أن عدد الشركات التي من المتوقع أن تغلق أعمالها في إسرائيل سيصل الى أكثر من 50 ألف شركة في بداية العام بسبب مخاوف الأمن والسلامة وفقدان نسب كبيرة من القوى العاملة نتيجة استدعاء أكثر من 360 ألف عنصر عامل للتعبئة العامة كقوات احتياط للجيش.
أما قطاع السياحة الإسرائيلي، فقد تراجع بسبب التوترات الأمنية وتحذيرات السفر، مما أثر على الإيرادات السياحية المتوقعة من القطاع ومن قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل السياحي. وتشير أرقام البنك المركزي الإسرائيلي إلى أنه كان من المتوقع أن تسهم السياحة بحوالي 6.5 مليار دولار في الناتج المحلي في نهاية العام، لم يتحقق منها حتى نهاية الربع الثالث إلا 3.1 مليار دولار، ولقد تراجعت وتأثرت قطاعات النقل والطيران بشدة بسبب تقييدات السفر وانخفاض الطلب على السفر الجوي القادم إلى إسرائيل بلغ 330 ألف سائح في عام 2023 مقارنة مع أكثر من مليوني سائح في عام 2022، مما يشكل خطرا على الواردات المالية للقطاع. وكذلك شهد قطاع الطيران تقلصا وإلغاء في الرحلات الجوية الدولية أثر على تشغيل مطار بن غوريون.

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