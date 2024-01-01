Tuesday, 02 January 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.6 مليون عربي زاروا الأردن في 10 أشهر

1/1/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- سجلت أعداد الزوار الدوليين من العرب إلى الأردن نحو 2.6 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغت نسبة الزوار العرب قرابة
47.2 % من إجمالي زوار المملكة الذين بلغوا نحو 5.5 مليون زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وارتفع عدد زوار المملكة من العرب بنسبة وصلت إلى 8.3 % أو بعدد يصل إلى 200 ألف سائح.
وسجلت المملكة العربية السعودية المركز الأول، بين الزوار العرب بعدد يصل الى 961.5 ألف سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، وبزيادة نسبتها تصل إلى 7 % أو بعدد يزيد على 62.1 ألف سائح عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي وصل إلى أكثر من 5.5 مليون زائر.
ويشار، إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نموا نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

MENAFN01012024000072011014ID1107674352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث