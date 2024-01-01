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سرقة أموال الفلسطينيين.. فضيحة جديدة في سجل الكيان

1/1/2024 2:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- لم تكتف يد الاحتلال الإسرائيلي الغادرة بقتل الفلسطينيين وإرهابهم وتهجيرهم في قطاع غزة والضفة الغربية، لتمتد اليد الأخرى لسرقة أموال الفلسطينيين، في مشهد يعيد تكريس صورة "المحتل السارق في الأذهان".
وفي مشهد غير متوقع، قام الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل قتله منذ 75 عاما، بسرقة الأموال من محال الصرافة في غزة والضفة، بعد أن سرق أعضاء بشرية لمواطنين فلسطينيين كان قد اقتاد جثثهم من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المحتلة وأعادها مفرغة من هذه الأعضاء ليقوم القلسطينيون بدفنها في القطاع.
وقامت قوات العدو الصهيوني بسرقة أموال محال للصرافة بعد اقتحامها في الضفة الغربية وفي غزة قبل أيام، ووصلت قيمة هذه الأموال إلى ملايين الدولارات.
كل ذلك يحدث وسط صمت دولي غير مسبوق كرس السكوت عن المحتل من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته "الإنسانية" و"الحقوقية".
وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد"، أن عمليات النهب والاعتداء على أموال الشعب الفلسطيني سيكون لها انعكاسات سلبية للغاية على أهالي غزة، وستعمق من المأساة والأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وستؤثر على المستوى المعيشي للعديد من سكان غزة، إضافة إلى أنها ستحد من قدراتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية والغذائية والدوائية.
كما ستؤثر على تقليص مصادر الدخل للعديد من الأسر الغزية، التي تعتمد معيشيا على التحويلات النقدية المرسلة إليهم من قبل أبنائهم وأقاربهم المغتربين في الخارج.
ويرى هؤلاء الخبراء، أن محاولة حكومة الاحتلال التذرع بأن إجراءاتها جزء من عملية مصادرة وتجفيف منابع تمويل المقاومة الفلسطينية "غير دقيقة"؛ إذ إن الأموال التي تم مصادرتها من محال الصرافة تعود للمستثمرين والمواطنين، علاوة على أن محال الصرافة كافة في الضفة وغزة تخضع للرقابة من سلطة النقد الفلسطينية التي تخضع هي الأخرى، بدورها، إلى الرقابة من المؤسسات المصرفية الدولية، كما أن الأموال المنهوبة من قطاع غزة هي مدخرات لمواطنين لا تربطهم أي علاقة بتنظيمات المقاومة.
وكانت داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من محال الصرافة في مدن متفرقة من الضفة الغربية، وصادرت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، إضافة إلى الاستيلاء على كميات من المجوهرات ومصاغات من الذهب.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس اقتصاصا من اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطنيين والمقدسات الإسلامية والتوسع في بناء مستوطنات، رصدت العديد من وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الأموال من بيوت قطاع غزة في الأجزاء التي تم السيطرة عليها عسكريا.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير "استيلاء سلطات الاحتلال على أموال الشعب الفلسطيني سواء من خلال مصادرة أموال بعض محال الصرافة أو سرقة مبالغ مالية من داخل منازل الفلسطنيين في غزة، يعد "جريمة سرقة" و"سلوك ابتزاز" يهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني والتضييق عليه".
وأوضح البشير أن المبررات الإسرائيلية لهذا السلوك الهمجي تهدف إلى مصادرة أموال حماس وقطع طرق تمويلها، غير دقيقة ومضللة؛ حيث إن الأموال الموجودة في محال الصرافة تعود للمستثمرين والمواطنين، وعادة ما تخضع للرقابة من الجهات المختصة، وكذلك الأموال المنهوبة من قطاع غزة هي مدخرات لمواطنين لا تربطهم أي علاقة بحماس.
وأكد البشير أن عمليات النهب الإسرائيلية هذه، سيكون لها انعكاسات سلبية للغاية على أهالي غزة، وستعمق من المأساة والأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ حيث ستؤثر على المستوى المعيشي بشكل قاس للغاية، ما سيحد من قدراتهم الإنفاقية على شراء الغذاء والدواء، وأي من الضروريات التي قد يحتاجونها.
ولفت البشير إلى أن كثيرا من الأسر في قطاع غزة تعتمد في الأصل قبل الأزمة على التحويلات المالية من أبنائها وأقاربهم المغتربين في الخارج، واليوم هي بأمس الحاجة إلى هذه التحويلات في ظل ظروف الراهنة، وبالتالي فإن التعدي الإسرائيلي الأخير على بعض محال الصرافة قد يدفع بعضها إلى الامتناع عن قبول تحويلات لغزة خوفا من تعرضها للمصادرة من سلطات الاحتلال، وبأن ذلك سيكون بمثابة عقاب آخر للغزيين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي، أن الاعتداء على أموال الشعب الفلسطيني أمر غير أخلاقي ويخالف القوانين والتشريعات الدولية، وأن هذا الاعتداء ما هو إلا عملية نهب وسرقة تتم أمام أعين وصمت العالم كله، تماما كعملية الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي العاجز عن إيقاف آلة القتل الإسرائيلية.
وبين الرفاتي أن هذه الاعتداءات تنطوي على مخاطر اقتصادية وصحية خطيرة للغاية تهدد الاستقرار المعيشي لأهل غزة، خاصة في ظل الواقع الذي يشهده القطاع؛ حيث سيجد الكثير من أبناء المجتمع الغزي صعوبة بالغة في توفير احتياجاتهم المعيشية والغذائية وحتى تمكنهم من شراء الأدوية، إضافة إلى تقليص مصادر الدخل للعديد من الأسر الغزية التي تعول معيشيا على التحويلات النقدية التي ترسل لها خارجيا من قبل ذويهم المغتربين.
وبحسب الرفاتي، فإن الاعتداء الأخير على محال الصرافة سيدفع الكثير من الفلسطينيين إلى تجنب تحويل الأموال من خلالها، واللجوء إلى التحويل من خلال البنوك التي ستضيف أعباء إضافية، عدا عن استغراقها لوقت طويل، حيث من المعروف بأن عمل البنوك عادة ما تسيطر عليه البيروقراطية.
ويرى الرفاتي أن محاولة حكومة الاحتلال التذرع بأن إجراءاتها جزء من عملية مصادرة وتجفيف منابع تمويل المقاومة الفلسطينية غير صحيح، لأن محال الصرافة كافة في الضفة وغزة تخضع للرقابة من سلطة النقد الفلسطينية التي تخضع هي الأخرى، بدورها، إلى الرقابة من المؤسسات المصرفية الدولية، حيث إن حركة الأموال معروفة للجميع.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "إن الفلسطنيين يتعرضون إلى الاحتلال من دولة منحلة من أي أخلاق أو أعراف ولا تقيم لحقوق الإنسان أي وزن، حيث إنها لا تجيد غير لغة الهدم والسرقة، لذلك ليس من المستغرب أن تقدم على سرقة أموال الفلسطينيين".
وأكد زوانة، أن الهدف من سرقة أموال الشعب الفلسطيني هو تدمير لكل مقومات الحياة الممكنة وسبل العيش في غزة ودفع مواطنيها إلى النفور من أرضهم، مشيرا إلى أن نهب هذه الأموال سيعقد من قدرة الأهالي في القطاع على تأمين احتياجاتهم الغذائية والحياتية، وسيلقي بذلك بمزيد منهم إلى دوائر الفقر والعوز.
ودعا زوانة، الحكومة الأردنية، إلى ضرورة إدراك خطورة هذه التصرفات الإسرائيلية وإمكانية التعدي على المؤسسات المصرفية الأردنية في فلسطين وغزة، ما يستوجب التحرك لتوفير الحماية لها تحسبا لأي تصرف من هذا النوع.

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