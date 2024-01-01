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أبو عبيدة: دمرنا 71 آلية ونفذنا 42 مهمة عسكرية خلال 4 أيام

1/1/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.
وأضاف أبو عبيدة في بيان صحفي أن مقاتلي القسام قتلوا 16 جنديا إسرائيليا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها.
وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام فجرت منزلين ونفقين في جنود العدو، كما فجرت حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون أخرى.
كما دكت مدفعية القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال بقطاع غزة، وأمطرت مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "المقادمة 90".

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