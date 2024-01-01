مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 24 جنديا خلال 24 ساعة

مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 24 جنديا خلال 24 ساعة
التاريخ
1/1/2024 2:26:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل 24 جنديا مصابا -جراح اثنين منهم خطيرة- خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المستشفى أنه قدم منذ بداية الحرب العلاج لـ2408 جنود أصيبوا في معارك بقطاع غزة.-(وكالات)
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