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مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 24 جنديا خلال 24 ساعة

1/1/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل 24 جنديا مصابا -جراح اثنين منهم خطيرة- خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المستشفى أنه قدم منذ بداية الحرب العلاج لـ2408 جنود أصيبوا في معارك بقطاع غزة.-(وكالات)

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